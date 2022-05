"Cô giáo" Mina Young lộ sắc vóc ngoài đời qua camera "team qua đường"

Mới đây, Mina Young đã đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) để theo dõi và cổ vũ đại diện Việt Nam nội dung LMHT Tốc Chiến đồng đội nữ tại SEA Games 31. Nữ streamer với biệt danh "cô giáo" nhà SBTC xuất hiện với phong thái rạng rỡ cùng phong cách năng động thu hút sự chú ý của khán giả. Trước đấy, Mina Young cũng thường xuyên thể hiện bản thân là "xạ thủ gánh team" trong đội ngũ SBTC Tốc Chiến. Mina Young cũng ao ước được góp mặt ở SEA Games với vai trò là một nữ tuyển thủ tuy nhiên do SBTC không thành lập đội tuyển nữ nên ước mơ này tạm thời chưa thể thực hiện. Bay từ TP HCM ra Hà Nội để cổ vũ đại diện Tốc Chiến nữ Việt Nam, Mina Young kỳ vọng đại diện nước nhà sẽ giành được HCV. Mina Young cho biết thêm, những đội tuyển nữ Tốc Chiến từ các quốc gia khác tham gia SEA Games lần này có nhiều lợi thế và kinh nghiệm hơn so với Việt Nam. Tuy nhiên, nữ streamer xinh đẹp vẫn hy vọng các cô gái của chúng ta có thể bình tĩnh và thi đấu hết sức mình. Mina Young quen thuộc trong mắt fans bằng hình ảnh dễ thương, nhí nhảnh cùng những bản cover ngọt ngào, sâu lắng. Nhưng thời gian gần đây, hot girl Mina Young đột nhiên thay đổi phong cách và liên tục chia sẻ những bộ ảnh ngày một trẻ trung, năng động và gợi cảm hơn trước. Cách đây chưa lâu, bộ ảnh diện bikini táo bạo của Mina Young là một điển hình, chính vóc dáng đẹp và gợi cảm của cô đã khiến không ít fans phải trầm trồ. So sánh với những bức ảnh mà nữ streamer từng đăng trong quá khứ, nhiều fan đánh giá đây là bộ ảnh táo bạo nhất mà cô nàng từng đăng tải trên mạng. Chỉ sau 2 giờ đăng tải, loạt ảnh của Mina Young nhận về gần 50 nghìn lượt tương tác từ like, thả tim cho đến bình luận và chia sẻ.

