Cô giáo mầm non mê chạy khoe nhan sắc "đỉnh của chóp"

Arisa Promchan là một trong số những runner (người chạy) nổi tiếng trong cộng đồng chạy bộ ở Thái Lan. Cô gái sinh ra tại Bangkok, Thái Lan sở hữu ngoại hình giống hệt những diễn viên Hàn Quốc. Với làn da trắng và vẻ mặt thanh tú, Arisa Promchan trở thành thần tượng của nhiều người chạy tại Thái Lan. Ít ai biết, Arisa Promchan xinh đẹp này lại là một giáo viên mầm non. Cô đến với chạy bộ với mục tiêu rèn luyện sức khỏe, nhưng đã "nghiện" môn thể thao này. Cô giáo mần non đã tham dự hàng trăm sự kiện marathon tại Thái Lan. Ngoài chạy bộ, người đẹp Thái Lan còn tập thêm gym. Arisa Promchan còn là một người mẫu ảnh tại Bangkok. Những bức hình của Arisa Promchan khiến các fan nam mê đắm. Cô giáo mầm non xứ chùa Vàng đang có lượng fan lớn theo dõi trên Facebook cũng như Instagram. Arisa Promchan thường xuyên rèn luyện để có 1 thân thể khoẻ mạnh.

