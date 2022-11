Cô giáo hot girl vướng nhiều thị phi MXH giờ ra sao?

Nhắc đến “hot girl” đi dạy không thể không kể tới cô giáo Midu - một trong những hot girl Sài Thành thế hệ đầu. Midu được nhiều yêu mến bởi ngoại hình trong sáng, ngọt ngào, đời tư trong sạch và thành tích học tập “khủng”. Hot girl Midu thời gian qua bỗng xuất hiện với những hình ảnh "đốn tim" người nhìn trong bộ trang phục cắt xẻ táo bạo cùng hình xăm nho nhỏ trên người khiến độc giả nảy ra tranh cãi dữ dội. Thậm chí, nhiều người quá khích còn để lại những bình luận không hay về cô nàng. Dù thời trang của Midu gần đây có thay đổi, táo bạo hơn trước nhưng trên giảng đường, cô nàng vẫn ăn mặc chuẩn mực, giữ đúng phong cách của một nhà giáo. Bên cạnh Midu, cô giáo hot girl Âu Hà My cũng là một trong những giảng viên nhận được sự chú ý từ mọi người. Ngoài nhan sắc xinh đẹp, 3 vòng “cực chuẩn”, Âu Hà My từng “gây bão” mạng xã hội bởi loạt ồn ào trong hôn nhân. Hiện tại Âu Hà My đã có cuộc sống mới, cô nàng ngày càng xinh đẹp và thành công trên con đường sự nghiệp của mình. Ngay sau thời điểm đăng quang Hoa hậu Đại dương 2017 Lê Âu Ngân Anh nhận nhiều lời nhận xét không hay về ngoại hình. Sau cuộc thi “sóng gió” năm đó, Ngân Anh dường như lui về “ở ẩn”, rời xa showbiz, tập trung cho việc học tập và sự nghiệp. 5 năm sau ngày đăng quang, Lê Âu Ngân Anh hiện đã tốt nghiệp thạc sĩ của một trường nổi tiếng tại Anh và trở thành một trong những giảng viên trẻ tuổi nhất của Đại học Hoa Sen, TP.HCM. Mới đây nhất Lê Âu Ngân Anh đã kết hôn với MC Phan Tô Ny. Hôn lễ được tổ chức riêng tư, với sự tham gia của người thân trong gia đình và số ít bạn bè, đồng nghiệp. Cô giáo Minh Thu từng có thời gian "làm mưa làm gió" khắp các diễn đàn mạng xã hội chỉ sau 1 buổi xuất hiện trên sóng livestream dạy môn Vật Lý vào hồi tháng 7/2021. Tuy nhiên, dần dần, cô giáo sinh năm 1997 lại khiến nhiều người ngán ngẩm khi phát hiện dạy sai kiến thức Vật lý cơ bản, chưa có bằng tốt nghiệp Đại học, dụ học trò chơi game, nói bậy… Bằng đi gần 1 năm, người ta dần nhìn thấy Minh Thu trưởng thành hơn. Hiện tại, bên cạnh công việc dạy học, Minh Thu giờ là một KOL với số người theo dõi tài khoản TikTok và FB lần lượt khoảng 792k và 1 triệu. Ảnh: Tổng hợp

