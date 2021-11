Cô giáo bị nhầm là học sinh lộ ảnh đời thực hút hồn netizen

Mới đây, một cô giáo xứ Nghệ thu hút hơn hàng nghìn lượt “thả tim” khi hình ảnh của cô xuất hiện trên một diễn đàn mạng xã hội. Đứng cạnh học trò của mình chụp ảnh, nữ giáo viên này liên tục bị nhận nhầm là học sinh vì quá trẻ. Dung nhan đời thường và khi đứng lớp của cô giáo hot girl nhận được “cơn mưa lời khen”. Nhanh chóng sau đó, danh tính của cô cũng được nhiều người tìm ra. Cô giáo xinh đẹp này là Kiều Trang (sinh năm 2001), sinh viên năm 3 ngành Sư phạm Ngữ văn của trường Đại học Vinh (Nghệ An). Những bức ảnh đứng lớp được chia sẻ nhiều trên MXH được chụp trong kỳ kiến tập của Kiều Trang tại trường THPT Nam Đàn 1 (Nghệ An). Kiều Trang cho biết đó là lần đầu tiên cô được tiếp xúc với các học sinh với vai trò là một giáo viên dạy Văn. Loạt ảnh đời thường trên trang cá nhân của cô giáo Kiều Trang cũng gây chú ý không kém. Sở hữu ngoại hình nổi bật, ngoài việc học, Trang còn tự mở một shop thời trang và tự quản lý công việc kinh doanh. Cô nàng luôn xác định, kinh doanh chỉ là công việc làm thêm, nghề tay phải của cô chắc chắn sẽ là dạy học. Kiều Trang hiện vẫn là sinh viên của trường Đại học Vinh (Nghệ An). Sau khi được biết đến nhiều hơn, trang cá nhân của Kiều Trang hiện đang sở hữu hơn 11 ngàn theo dõi. Hình ảnh cô giáo xinh đẹp thu hút sự quan tâm của nhiều người. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: Nhan sắc 2 hot girl Tik Tok khuấy đảo mạng xã hội: Ai nóng bỏng hơn? - Nguồn: Saostar

