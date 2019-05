Cô gái thành hot girl nhờ giảm cân chứng minh cứ "gầy là auto xinh"

Việc giảm cân là điều mà bất cứ chị em nào cũng muốn thực hiện để có 1 thân hình khỏe khoắn và đẹp. Mới đây, trên MXH cô gái Thái Lan có nickname Smile đã chia sẻ những bức ảnh chứng minh cứ giảm cân thành công là auto xinh đẹp Hot girl Thái Lan - Smile được nhiều người biết đến từ sau cuộc thi The Star 8 tại Thái Lan. Trong quá khứ, cô bạn này sở hữu ngoại hình khá mũm mĩm với cân nặng lúc đỉnh điểm lên tới 58kg và chiều cao là 1m59. Smile sở hữu những đường nét khuôn mặt ưa nhìn, khả ái nhưng cân nặng vượt chuẩn khiến Smile trông kém hấp dẫn. Chính bản thân cô nàng này cũng tự nhận rằng không mấy tự tin về hình thể tròn trịa. Cô từng tìm nhiều cách để giảm cân cấp tốc như dùng thực phẩm chức năng, nhịn ăn nhưng đều không ăn thua. Đã có lúc, quá nản lòng về chuyện giảm cân, Smile định buông xuôi, chấp nhận số phận. Tuy nhiên, khi cô nàng tìm ra phương pháp ăn kiêng giảm cân theo nhóm máu cũng là lúc cô như được "cứu rỗi". Không cần luyện tập, chỉ cần áp dụng chế độ ăn kiêng theo nhóm máu, Smile có thể giảm 1kg trong vòng 5 ngày. Tới khi cân nặng xuống còn 54kg, cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn nhưng lại không được săn chắc, cô bắt tay vào tập thể dục bằng cách đi bộ. Giảm được thêm 2kg, Smile chuyển qua chạy bộ trên máy mỗi ngày 30 phút. Song song với việc áp dụng ăn kiêng và chạy bộ, Smile tuân thủ nguyên tắc không ăn sau 16 giờ chiều. Mọi bữa ăn của cô nàng này chỉ bắt đầu từ 8 giờ sáng, kết thúc trước 4 giờ chiều. Khi cân nặng xuống còn 44kg, Smile tập thêm kick boxing vì muốn có body múi nào ra múi đó thay vì chỉ nhỏ nhắn thông thường. Sau thời gian nỗ lực, cô nàng chỉ còn nặng 40kg, giảm được 18kg so với thời điểm nặng nhất. Nếu so với chiều cao 1m59, Smile trông vô cùng cân đối, xinh đẹp, hóa hot girl vạn người mê. Bên cạnh việc giảm cân, Smile cũng chăm dưỡng da và áp dụng nhiều phương pháp chăm sóc sắc đẹp khác nên từ một cô gái mũm mĩm kém thu hút, Sau khi giảm cân thành công, Smile Smile đã trở thành gương mặt quảng cáo đắt khách, được nhiều nhãn hàng tại Thái Lan "chọn mặt gửi vàng".

