Cô gái Lào nói tiếng Việt "như máy" rạng ngời ngày tốt nghiệp

Maysa (tên thật Maysa Bouavone Phanthaboouasy, SN 2001, Lào) cô theo học khoa Kinh tế, Đại học Công nghiệp Quảng Ninh. Mới đây trên trang cá nhân, cô nàng thông báo đã tốt nghiệp với hình ảnh diện đồ cử nhân rạng rỡ kèm theo dòng trạng thái: "CẢM ƠN TẤT CẢ/Cảm ơn thầy cô/ Cảm ơn bạn bè/Cảm ơn tất cả những người yêu quý em/Cảm ơn chính phủ nhà nước Việt Nam/Cảm ơn vì tất cả." Những bức hình tốt nghiệp của cô gái Lào nhanh chóng thu hút sự chú ý từ netizen, đến hiện tại, bài đăng của Maysaa đã có hơn 32.000 lượt yêu thích cùng hàng nghìn bình luận. Được biết, bố mẹ của Maysaa đã bay sang Việt Nam để tham dự lễ tốt nghiệp của con gái. Maysaa bày tỏ rằng muốn được đưa bố mẹ đi chơi biển nhân dịp bố mẹ sang Việt Nam chơi. Cô nàng cũng khiến nhiều người thích thú khi chia sẻ rằng bố mẹ mong muốn mình lấy chồng người Việt. Cách nói chuyện duyên dáng, khiêm tốn của cô gái Lào lấy được thiện cảm của rất nhiều người. Ở phần bình luận của các bài đăng, Maysaa đều nhận về nhiều lời khen ngợi từ netizen Việt, cũng những lời động viên tinh thần cô gái 22 tuổi. Được biết, sau khi tốt nghiệp cấp 3 tại Lào, Maysa tìm kiếm cơ hội đi du học nước ngoài. Cô gái SN 2001 tự làm hồ sơ, đăng ký xét tuyển vào nhiều trường đại học nổi tiếng tại Mỹ, Singapore, Hungary… và may mắn giành được học bổng 30-40%. Đứng trước nhiều cơ hội mới, Maysa lại có tình cảm đặc biệt với Việt Nam. Nữ sinh may mắn đoạt giải nhì trong kỳ thi ASEAN Quiz cấp tỉnh và nhận được học bổng toàn phần sang Việt Nam đúng như ý muốn. Sau gần 4 năm sinh sống, học tập tại Việt Nam, Maysaa khiến nhiều người thán phục trước khả năng nói và am hiểu tiếng Việt. Những video nói tiếng Việt như người bản địa của cô nàng đã thu hút về rất nhiều sự chú ý. Sự chân thành, tự nhiên là điều đã gây ấn tượng với nhiều người theo dõi Maysaa. Cô nàng còn thường xuyên thể hiện tình yêu với con người, văn hóa và đất nước Việt Nam. Trong đợt diễu binh kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ vừa rồi, Maysaa cũng lặn lội đến Điện Biên để tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa trong khuôn khổ đại lễ. Cô bạn Lào sở hữu gương mặt xinh xắn, dễ gần. (Ảnh: FBNV)

