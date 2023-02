Cô gái dành dụm tiền đi Bà Nà và cái kết lạ lắm

Mới đây trên mạng xã hội, một cô gái chia sẻ loạt hình ảnh đi du lịch ở Bà Nà Hills, Đà Nẵng. Mới đầu nhìn có vẻ thuận buồm xuôi gió nhưng khi đến nơi check in tại cây cầu Vàng thì gặp cảnh tượng "dở khóc dở cười". Theo như chia sẻ, cô gái phải dành dụm tiền lì xì suốt nhiều năm để có chuyến du lịch Đà Nẵng trong mơ. Tuy nhiên chuyến đi này lại không đúng như mong đợi. Ảnh: Hữu Trung Nhìn loạt ảnh có thể thấy điểm check in cầu Vàng rất đông khách, khách du lịch gần như chen chúc nhau đi qua và không còn vị trí trống nào để cô gái có thể chụp ảnh. Ảnh: Hữu Trung Ngoài ra thời tiết lúc này nhiều mây, âm u nên cảnh tượng ở đây cực thảm họa cho chuyến đi này. Ảnh: Hữu Trung Dù thời tiết, thời điểm không thuận lợi nhưng cô gái vẫn bất chấp chụp vài kiểu ảnh để kỷ niệm cho chuyến du lịch nhớ đời này. Ảnh: Hữu Trung Sau khi đăng tải, loạt hình ảnh nhận về hàng ngàn lượt like và rất nhiều bình luận ngưỡng mộ cô bạn này đã quyết tâm dành tiền du lịch, vẫn cố vui vẻ dù chuyến đi không như mơ. Ảnh: Hữu Trung Nối tiếp hình ảnh trên, nhiều bạn trẻ khác cũng đã đăng tải những clip, hình ảnh về chuyến đi đầy bão táp của mình lên mạng xã hội với tâm trạng đồng cảm. Ảnh: Lê Mai Linh Có thể thấy, chuyện đi du lịch nhưng thời tiết không ủng hộ là câu chuyện bình thường và rất hay bắt gặp. Ảnh: Trương Thị Quỳnh Như Có thể đây là trải nghiệm không được như mong muốn như ban đầu đặt ra, thế nhưng những người trên đã có những kỉ niệm thật đẹp và đáng nhớ. Ảnh: Huyền Sandy Ảnh: Nguyễn Công Nguyên

