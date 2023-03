Cô gái dành dụm cả năm đi Bà Nà Hills và cái kết

Bà Nà Hills từ trước đến nay luôn là một địa điểm nhất định không thể bỏ qua nếu muốn đến Đà Nẵng du lịch. Do địa thế nên điểm du lịch Đà Nẵng này thường xuyên không tránh khỏi thời tiết mây mù hoặc mưa, cũng vì lý do đó mà du khách không ít lần gặp tình trạng "dở khóc dở cười". Mới đây, trên MXH một cô gái "kêu cứu" dân tình khi chi tiền lên Bà Nà Hills mà nhận lại chỉ toàn là một màu sương khói. Theo bài đăng, khi lên đến đỉnh thay vì khung cảnh tuyệt đẹp, núi rừng mỹ lệ bày ra trước mắt thì cô và người nhà mình chỉ nhìn thấy được tầng tầng lớp lớp sương mù. Sương giăng khắp lối đến người còn không nhìn thấy chứ đừng nói gì đến việc ngắm nhìn phong cảnh khắp nơi. Thay vì check in Bà Nà Hills với nắng đẹp như bao người thì cô gái và gia đình lại có chuyến du lịch theo kiểu hoàn toàn mới. Theo lời cư dân mạng check-in đẹp lung linh là quá bình thường, đăng ảnh mờ mờ bí ẩn như thế có khi lại trở nên khác biệt. Trước đó MXH từng xuất hiện không ít trường hợp dành dụm tiền đi du lịch và cái kết không như mong đợi. Một cô gái chia sẻ loạt hình ảnh đi du lịch ở Bà Nà Hills, mới đầu nhìn có vẻ thuận buồm xuôi gió nhưng khi đến nơi check-in tại cây cầu Vàng thì gặp cảnh tượng "dở khóc dở cười". Theo như chia sẻ, cô gái phải dành dụm tiền lì xì suốt nhiều năm để có chuyến du lịch Đà Nẵng trong mơ. Tuy nhiên chuyến đi này lại không đúng như mong đợi. Điểm check-in cầu Vàng rất đông khách, khách du lịch gần như chen chúc nhau đi qua và không còn vị trí trống nào để cô gái có thể chụp ảnh. Ngoài ra thời tiết lúc này nhiều mây, âm u nên cảnh tượng ở đây cực thảm họa cho chuyến đi này. Ảnh: Tổng hợp

