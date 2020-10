Cô dâu 62 tuổi tái xuất, CĐM từ hoảng hốt đến tranh cãi

Gần đây, cô dâu 62 tuổi và chồng trẻ Hoa Cương xuất hiện ở Hà Nội liên tục khiến nhiều người ngỡ họ đã bán nhà ở quê xuống thành phố định cư. Nhưng cô Thu Sao đã đập tan “tin đồn” ấy và cho biết, cô xuống thủ đô để tập vật lý trị liệu… cân miệng. Cô dâu Thu Sao bất ngờ chia sẻ trên trang cá nhân: “Một tháng dòng ở thủ đô, đêm cuối bồn chồn làm sao, không muốn xa mọi người thân thương từ ánh mắt, nụ cười, cử chỉ… Làm sao đây các bạn yêu? Mọi lần là một chốn đôi nơi, giờ lại một chốn 3 nơi rồi có sẽ phải mua chung cư ở Hà Nội. Ngày mới nhiều niềm vui nhé các bạn yêu! Hồi hương đây”. Sau thời gian dài ở Hà Nội để điều trị méo miệng, cô dâu 62 tuổi Cao Bằng đã trở về quê trong sự tiếc nuối xen lẫn hân hoan. Cô còn cho biết, chiếc miệng đã đỡ hơn rất nhiều, không còn méo như trước nữa. Trước đó, cô dâu Thu Sao gây xôn xao với diện mạo “không bình thường”: xinh đẹp – trẻ trung đến ngỡ ngàng. Cô dâu Thu Sao vận một bộ vest nữ màu trắng, trang điểm nhẹ nhàng… Đặc biệt, ở chị toát lên vẻ thần thái vô cùng sang trọng và quý phái. Ngay sau khi đăng tải, hình ảnh ấy đã gây ấn tượng với cộng đồng mạng. Ai cũng ngỡ ngàng với nhan sắc cô dâu Thu Sao, đồng thời nghi ngờ đó có phải là diện mạo thật hay không? Cụ thể, dưới bức ảnh của cô dâu Thu Sao đăng tải, nickname C.D bình luận: "Không thể nhận ra chị Thu Sao nữa rồi! Chị đẹp quá đi thôi. Chúc chị luôn trẻ đẹp và sống an yên". Còn nickname V.K để lại bình luận: "Tôi mừng vì cô ấy đã điều trị méo miệng thành công. Đây có lẽ là một bài học đáng nhớ của chị trước khi quyết định phẫu thuật thẩm mỹ tân trang nhan sắc. Đó là cần chọn một bệnh viện thẩm mỹ có uy tín để đảm bảo việc vừa làm đẹp vừa an toàn cho sức khỏe, không có tai biến gì cả". Một số người lại cho rằng diện mạo của chị Thu Sao hiện vẫn trong tình trạng trước khi xuống Hà Nội điều trị méo miệng. Thậm chí, nhiều người còn cho biết hình ảnh chị đăng trên Facebook đã từ lâu và có sự can thiệp của phần mềm chỉnh ảnh. Cụ thể, nickname T.T bình luận: "Ảnh đó được chụp bằng máy ảnh xịn, qua chỉnh sửa cả trăm lần rồi mà mọi người cứ khen trẻ trung – xinh đẹp. Mình không biết các bạn dối lòng để làm gì nhỉ? Càng tâng bốc thì chị ấy càng ảo tưởng nhan sắc của bản thân" Mỗi lần xuất hiện, vợ chồng cô dâu Thu Sao đều khiến dân tình phải bàn tấn xôn xao, đặc biệt là hình ảnh của cô. Mời quý độc giả xem video: Vợ chồng 'cô dâu 62 tuổi' hẹn nhau đi chụp ảnh cưới sau thẩm mỹ - Nguồn: Saostar

