"Cô bé bóng rổ" mất nửa cơ thể ngày ấy giờ ra sao?

Tiền Hồng Diễm sống tại huyện Lục Lương, thành phố Khúc Tĩnh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc từng gây được sự chú ý lớn với bức ảnh tươi cười rạng rỡ. Tuy nhiên, cô bé này có vẻ ngoài chẳng giống những đứa trẻ khác bởi khi mới 4 tuổi, không may xảy sự cố giao thông nghiêm trọng khiến cô bé buộc phải bỏ đi phần thân dưới để duy trì sự sống. Vì gia đình quá khó khăn, không đủ điều kiện kinh tế để lắp chân giả cho Tiền Hồng Diễm. Ông nội của cô bé đã cắt một quả bóng rổ lắp vào người cháu gái để cô bé có thể di chuyển dễ dàng hơn với sự trợ giúp của hai cánh tay. Cũng chính bởi vẻ ngoài này mà Hồng Diễm được mọi người đặt cho biệt danh là "cô gái bóng rổ". Trong 5 năm cắt bỏ đôi chân, có bé cũng phải thay tới 8 quả bóng rổ. Năm 2005, chính phủ đã hỗ trợ Hồng Diễm 100.000 tệ (tương đương 330 triệu đồng) để đến chữa trị tại một bệnh viện tên tuổi tại thủ đô Bắc Kinh. Cơ hội này còn vô tình đem đến cho cô bé một đam mê, một công việc tốt để thay đổi số phận mình. Tại thủ đô, Hồng Diễm được tiếp xúc với bơi lội và năm 2007, cô chính thức được nhận vào câu lạc bộ bơi lội cấp quốc gia. Lần đầu tiên xuống bể bơi, làm quen với nước, có lẽ Hồng Diễm không bao giờ quên được. Hồng Diễm đã tự ti nhường nào khi nhìn thấy cơ thể lành lặn của những người xung quanh, còn cơ thể của cô bé khi tháo bỏ quả bóng rổ quen thuộc, để lộ một vết sẹo lớn ở phần mông. Không ít lần, Hồng Diễm đã nghĩ đến chuyện từ bỏ bơi lội... Ấy vậy, tuy bất lợi hơn so với mọi người về bề ngoài nhưng ý chí, nội lực bên trong của cô bé lại mạnh mẽ hơn so với bất kì ai. Hồng Diễm chăm chỉ tập luyện, mỗi ngày đều phải trải qua hàng loạt bài tập nặng với cường độ mạnh. Những người xung quanh cũng tiếp thêm cho cô nhiều năng lượng tích cực, lạc quan, đối đầu khó khăn. Khỏi phải nói, với ý chí và tinh thần quật cường, Hồng Diễm lần lượt giành được 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc tại giải vô địch bơi lội quốc gia; 3 huy chương vàng tại đại hội thể thao tỉnh Vân Nam; 3 huy chương bạc giải Paralympic. Tuy nhiên, Hồng Diễm chưa giành được tấm huy chương cao quý ở Thế vận hội Olympic. Năm 2013, một niềm vui lớn khác đã đến với cô bé khi cô được các bác sĩ ở Trung tâm Nghiên cứu Sức khoẻ Trung Quốc đã tiến hành lắp đôi chân giả mới giúp cho chiều cao của cô tăng lên tới 1,64m. Tuy nhiên, đối với một cô gái đã trải qua nhiều khó khăn như vậy, Hồng Diễm lo sợ bản thân không hợp với tình yêu.

