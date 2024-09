Chuyện tình cổ tích đời thực: cô dâu ngồi xe lăn vào lễ đường

Trong những câu chuyện cổ tích, người ta thường hay kể về những câu chuyện tình yêu đẹp đẽ bất chấp ngoại hình, bất chấp nghịch cảnh. Đó là câu chuyện nàng công chúa đem lòng yêu thương một con quái vật, là chàng hoàng tử say mê một cô thôn nữ. Tưởng chừng như những chuyện tình đẹp như mơ đó chỉ trong truyện mà thôi, thì mới đây, cặp đôi Hồng Nhung và Thanh Dương đã viết nên một trang cổ tích ngay ngoài đời thực với hôn lễ của mình. Hồng Nhung là cô gái lớn lên ở mảnh đất Bình Phước, có tật ở đôi chân, cô từng không có hi vọng gì với tình yêu cho đến khi gặp Thanh Dương. Trong tà váy trắng cô dâu bồng bềnh cùng nụ cười rạng rỡ, Hồng Nhung được Thanh Dương đẩy vào lễ đường trong sự chúc phúc của gia đình, họ hàng và quan khách xung quanh. Hình ảnh về đám cưới của Thanh Dương và Hồng Nhung từng khiến rất nhiều người có thêm niềm tin vào tình yêu. Hồng Nhung vốn sinh ra với một thân thể lành lặn và một đôi chân nhanh nhẹn. Thế nhưng đời không ai nói trước được chữ ngờ, vào năm 5 tuổi, trong một buổi chiều đi học mẫu giáo về, hai chân của cô mất cảm giác hoàn toàn. Nhung được bố mẹ bế đi bệnh viện ngay sau đó. Qua nhiều lần thăm khám, bác sĩ kết luận cô bị viêm tủy cắt ngang, liệt hoàn toàn từ rốn trở xuống, không thể đi tiểu chủ động. Đôi chân của cô co rút và teo đi từng ngày. Biến cố từng khiến cô nàng suy sụp, đi học không thể hòa nhập, Nhung bỏ ngang năm lớp 10. Sau này, khi thấy một người bạn đi học nghề trang điểm, Nhung cũng đi theo. Đó là bước ngoặt giúp cô thay đổi cuộc đời. Tiếp xúc với thế giới rộng lớn muôn màu, Nhung thấy cuộc sống này tươi đẹp hơn, bản thân cũng có giá trị hơn. Cô nàng bắt đầu công việc như một chuyên viên trang điểm. Bằng nỗ lực của mình, Nhung tự mở tiệm làm đẹp, mua quà tặng người thân, đi du lịch,... Thế nhưng trong chuyện tình yêu cô còn nhiều e dè, cho đến khi gặp được người chồng hiện tại. Nhung và Dương quen nhau qua mạng xã hội, Dương là người chủ động kết bạn. Chỉ sau đôi lần trò chuyện, anh đã xiêu lòng trước cô gái xinh xắn. Năm 2024, Hồng Nhung được làm mẹ. Cô mang thai tự nhiên và bình an đón con chào đời ở tuần thứ 36. Hình ảnh gia đình hạnh phúc được Hồng Nhung trân trọng đăng tải lên trang cá nhân. (Ảnh: FBNV)

