Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: Ronaldo yêu cầu Juve mua ngay sao MU

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ Italia, AC Milan cần thanh lý Fabio Borini để có thêm ngân sách nhằm đầu tư cho những thương vụ khác và nhiều CLB tại nước Anh đã nhảy vào cuộc. Chuyển nhượng bóng đá từ Calcio, AS Roma vừa để mất Kostas Manolas vào tay Napoli ngay lập tức "bầy sói" đã đưa Nicolas N’Koulou, trung vệ của CLB Torino vào tầm ngắm.Chuyển nhượng cầu thủ từ Mirror, James Rodriguez đã không còn hữu dụng cho Real Madrid và cầu thủ Colombia được giao bán, đây là thời điểm thuận lợi nhất để những đội bóng châu Âu sở hữu anh. HLV Cagliari đã gạch tên tiền vệ Nicolo Barella khỏi danh sách 27 gương mặt chuẩn bị cho loạt trận giao hữu trước mùa giải, đây là tin vui cho AS Roma. Lãnh đạo của Atletico tố Barca và Griezmann đã tự ý đàm phán với nhau từ tháng 2, sau đó chốt phương án chuyển nhượng vào tháng 3 mà CLB chủ quản không hề hay biết. Thủ môn Pau Lopez của CLB Real Betis dự kiến sẽ đến AS Roma vào ngày mai (8/7) cho buổi kiểm tra y tế. Đội bóng chủ sân Olimpico và phía CLB Tây Ban Nha đã đồng ý thỏa thuận 28 triệu euro dành cho thủ thành này. Nguồn tin từ tờ Mirror tiết lộ, Ronaldo muốn Juventus sớm chiêu mộ tiền đạo Romelu Lukaku của MU. Ronaldo tin rằng, Lukaku sẽ là một ngòi nổ quan trọng và có thể tạo nên hỏa lực lớn cho hàng công Juventus. Theo những thông tin từ TF1, PSG đã yêu cầu Neymar sẽ phải trở lại tập trung cùng đội bóng trong những ngày tới. Nếu ngôi sao người Brazil một mực từ chối, những biện pháp trừng phạt sẽ sớm được đưa ra. Theo Calciomercato, AS Roma đang nhắm đến bộ đôi của Tottenham là Toby Alderweireld và Moussa Sissoko. Cả 2 gương mặt này đều đã có đóng góp vào thành công của Spurs trong mùa giải vừa qua. Nguồn tin từ Mirror cho hay, MU đã ra mức giá 50 triệu bảng cho tiền vệ người Anh - Sean Longstaff.

