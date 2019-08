Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: Real Madrid quyết chơi lớn hòng "đoạt" Eriksen

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ The Sun, Alexis Sanchez đang rất gần Inter Milan. Tuyển thủ số 7 sau nhiều ồn ào với MU sẽ sớm ra đi để tìm cơ hội cho bản thân. Chuyển nhượng bóng đá từ Tuttosport, Juventus không từ bỏ ý định chiêu mộ Pogba. Nhà vô địch Serie A sẽ tiếp tục chèo kéo ngôi sao sinh năm 1993 trở lại ở kỳ chuyển nhượng mùa đông và mùa hè 2020.Chuyển nhượng cầu thủ từ RAI, Napoli không từ bỏ việc theo đuổi James Rodriguez từ Real Madrid, bất chấp sự khó khăn của phía thượng tầng của "nhà trắng" trong việc đòi hỏi quá cao cho thương vụ này. Theo Telefoot, PSG đã đưa ra lời đề nghị trao đổi Vinicius Junior hoặc Raphael Varane như một phần thoả thuận mua Neymar của Real Madrid. Mario Balotelli quyết định chọn lựa Brescia dù cho tân binh Serie A trả mức lương thấp hơn Flamengo (1,5 so với 3 triệu). Vấn đề mấu chốt nằm ở việc đội bóng nước Ý sẽ thưởng thêm cho Mario Balotelli dựa trên những bàn thắng anh ghi được, một động lực để cầu thủ này phấn đấu. Coutinho đạt thỏa thuận gia nhập Bayern Munich. Trang chủ nhà ĐKVĐ Bundesliga thông báo: "Bayern Munich và Barcelona đã đồng ý một thỏa thuận về việc việc chuyển nhượng Philippe Coutinho dưới dạng cho mượn một năm kèm tùy chọn mua đứt." Theo nguồn tin từ tờ Le Parisien, biết được tin mình nằm trong kế hoạch chuyển nhượng để đổi lấy Neymar, đích thân Dembele đã gọi điện cho HLV Thomas Tuchel của PSG để nói rằng anh không muốn đầu quân cho nhà vô địch Ligue 1. Sau Theo Hernandez, rất có thể 1 cái tên nữa sẽ rời Real Madrid để đến AC Milan đó là Mariano Diaz. Daniele Rugani rời Juventus càng trở nên rõ ràng hơn khi mới đây, anh đã không được ra sân thi đấu với Triestina. Leonardo Bonucci và Giorgio Chiellini đã xuất hiện trong đội hình xuất phát còn Matthijs de Ligt và Merih Demiral được tung vào sân từ băng ghế dự bị. Tờ The Sun tuyên bố Real Madrid sẽ đưa ra lời đề nghị trị giá 60 triệu bảng vào phút cuối để chiêu mộ Christian Eriksen. Nếu điều này xảy ra, MU sẽ là đội rất tiếc nuối vì họ cũng đã kì vọng vào thương vụ này rất nhiều.

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ The Sun, Alexis Sanchez đang rất gần Inter Milan. Tuyển thủ số 7 sau nhiều ồn ào với MU sẽ sớm ra đi để tìm cơ hội cho bản thân. Chuyển nhượng bóng đá từ Tuttosport, Juventus không từ bỏ ý định chiêu mộ Pogba. Nhà vô địch Serie A sẽ tiếp tục chèo kéo ngôi sao sinh năm 1993 trở lại ở kỳ chuyển nhượng mùa đông và mùa hè 2020. Chuyển nhượng cầu thủ từ RAI, Napoli không từ bỏ việc theo đuổi James Rodriguez từ Real Madrid, bất chấp sự khó khăn của phía thượng tầng của "nhà trắng" trong việc đòi hỏi quá cao cho thương vụ này. Theo Telefoot, PSG đã đưa ra lời đề nghị trao đổi Vinicius Junior hoặc Raphael Varane như một phần thoả thuận mua Neymar của Real Madrid. Mario Balotelli quyết định chọn lựa Brescia dù cho tân binh Serie A trả mức lương thấp hơn Flamengo (1,5 so với 3 triệu). Vấn đề mấu chốt nằm ở việc đội bóng nước Ý sẽ thưởng thêm cho Mario Balotelli dựa trên những bàn thắng anh ghi được, một động lực để cầu thủ này phấn đấu. Coutinho đạt thỏa thuận gia nhập Bayern Munich. Trang chủ nhà ĐKVĐ Bundesliga thông báo: "Bayern Munich và Barcelona đã đồng ý một thỏa thuận về việc việc chuyển nhượng Philippe Coutinho dưới dạng cho mượn một năm kèm tùy chọn mua đứt." Theo nguồn tin từ tờ Le Parisien, biết được tin mình nằm trong kế hoạch chuyển nhượng để đổi lấy Neymar, đích thân Dembele đã gọi điện cho HLV Thomas Tuchel của PSG để nói rằng anh không muốn đầu quân cho nhà vô địch Ligue 1. Sau Theo Hernandez, rất có thể 1 cái tên nữa sẽ rời Real Madrid để đến AC Milan đó là Mariano Diaz. Daniele Rugani rời Juventus càng trở nên rõ ràng hơn khi mới đây, anh đã không được ra sân thi đấu với Triestina. Leonardo Bonucci và Giorgio Chiellini đã xuất hiện trong đội hình xuất phát còn Matthijs de Ligt và Merih Demiral được tung vào sân từ băng ghế dự bị. Tờ The Sun tuyên bố Real Madrid sẽ đưa ra lời đề nghị trị giá 60 triệu bảng vào phút cuối để chiêu mộ Christian Eriksen. Nếu điều này xảy ra, MU sẽ là đội rất tiếc nuối vì họ cũng đã kì vọng vào thương vụ này rất nhiều.