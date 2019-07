Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: MU xách tiền sang Ý "săn" trung vệ

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ GloboEsporte, Dani Alves đã trở lại châu Âu và sẵn sàng đàm phán với hai đội bóng lớn. Đây được xem là cơ hội cho Man City có thể thực hiện một động thái nhằm chiêu mộ học trò cũ của HLV Pep Guardiola. Chuyển nhượng bóng đá từ The Sun, PSG lên kế hoạch bán đứt Neymar với mức giá khiến tất cả phải bất ngờ. Theo đó, PSG chỉ sẵn sàng để ngôi sao người Brazil ra đi với giá 168 triệu bảng.Chuyển nhượng cầu thủ từ trang chủ của CLB Fenerbahce cho biết, Fenerbahce hoàn toàn chưa đánh tiếng để đưa Ozil về thi đấu tại Super Lig. MU sẵn sàng chi 70 triệu euro để thuyết phục Sporting Lisbon nhượng lại Bruno Fernandes. Mặc dù vậy, những hình ảnh mới nhất cho thấy thương vụ này vẫn chưa có nhiều tiến triển. Theo thông tin từ nhà báo Gianluca Di Marzio, gương mặt lọt vào mắt xanh của MU là Nikola Milenkovic. Đại diện Anh quốc đã đặt vấn đề với Fiorentina cách đây 2 ngày. Do đang nắm quyền tự quyết, với việc hợp đồng của Maguire có thời hạn tới năm 2023, Leicester City hét giá bán Maguire lên đến 85 triệu bảng. Đây là cái giá khiến cả MU lẫn Man City đều phải suy nghĩ lại. Hiện tại, chỉ có Juventus là đủ quyết tâm và khả năng để chiêu mộ Mauro Icardi. HLV Maurizio Sarri sẵn sàng bán cả Gonzalo Higuain lẫn Mario Mandzukic để dọn chỗ cho chân sút người Argentina, đồng thời trao cho anh mức lương lên tới 10 triệu euro, cao thứ 2 ở Serie A, chỉ sau “siêu sao” Cristiano Ronaldo. Arsenal và MU bất ngờ dành sự quan tâm lớn cho Mario Lemina - cựu ngôi sao Juventus, hiện đang khoác áo Southampton. Lemina cập bến Premier League với giá 15 triệu bảng 2 năm trước và giờ Southampton muốn bán cầu thủ này với mức 25 triệu bảng. Olympique Marseille đã xác nhận sự ra đi của tiền đạo người Ý, Mario Balotelli. Dù ghi được 8 bàn thắng chỉ sau 15 trận ra sân cho đội bóng nước Pháp nhưng chừng đó là chưa đủ để thuyết phục CLB giữ lại anh. Tờ Everything Barca cho biết, Blaugrana đang liên hệ với ngôi sao sinh năm 1999, Hiroki Abe. Tiền vệ chạy cánh thuộc biên chế Kashima Antlers vừa giành được danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm của J1 League.

