Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: MU sẵn sàng thay tướng giữa dòng

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ The Sun, Real Madrid nuôi tham vọng chiêu mộ Donny Van de Beek, tiền vệ trẻ tài năng của Ajax mùa hè 2020. Chuyển nhượng bóng đá từ Daily Mail, HLV Solskjaer xem Martin Odegaard là một phương án có thể mang tới khả năng sáng tạo cho tuyến giữa MU sau màn trình diễn xuất sắc trong màu áo Real Sociedad từ đầu mùa. Chuyển nhượng cầu thủ từ Sportsmole, Real Madrid dự tính theo đuổi Thomas Partey, tiền vệ đặc biệt quan trọng của Atletico Madrid thời điểm hiện tại. Barcelona vừa trở lại với mục tiêu Willian, và có kế hoạch lấy cầu thủ người Brazil theo dạng tự do. Willian còn hợp đồng với Chelsea đến cuối mùa giải. Theo tiết lộ mới nhất từ tờ báo Eldesmarque của Tây Ban Nha, Arsenal đang chuẩn bị đưa ra động thái cho tiền vệ Martin Odegaard nhằm thay thế Mesut Ozil. HLV Zinedine Zidane của Real Madrid được cho là muốn chiêu mộ Paul Pogba vào tháng Giêng. Ông đã hối thúc đội bóng chủ sân Bernabeu mua cầu thủ người đồng hương vào ngay kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới. Được biết, Real Madrid đã sẵn sàng đáp ứng mức phí chuyển nhượng 150 triệu bảng do Man United yêu cầu. Theo Daily Star, MU đã chốt 2 cái tên cần mua trong mùa Đông tới, đó là tiền vệ phong ngự Sean Longstaff của Newcastle United và tiền đạo Moussa Dembele của Lyon. HLV Max Allegri được cho là muốn thay thế Ole Gunnar Solskjaer để dẫn dắt MU. Tờ Guardian (Anh) cho biết Allegri đã bắt đầu học tiếng Anh và tới xem trận thắng 7-2 của Bayern Munich trước Tottenham vừa qua. Theo tiết lộ từ tờ Football Insider, sau Arsenal, đến lượt một ông lớn Premier League khác là Manchester United gia nhập cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ Dominik Szoboszlai. Hợp đồng của Matic tại Old Trafford sắp hết hạn vào mùa hè, và theo tiết lộ từ tờ Calciomercato, Conte sẽ thực hiện một động thái cho tiền vệ người Serbia nếu anh trở thành cầu thủ tự do. Man United có tùy chọn gia hạn hợp đồng hiện tại thêm một năm nữa, nhưng vẫn chưa rõ liệu câu lạc bộ có ý định thực hiện hay không.

