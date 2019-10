Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: MU chốt 2 cái tên vào mùa Đông

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ Corriere Dello Sport xác nhận, không phải MU phớt lờ việc tăng cường vị trí hàng công mà thực tế, đội bóng này đã không quyết đoán trong việc tiếp cận mục tiêu ở mùa Hè vừa qua. Vậy nên Quỷ đỏ phải sửa sai bằng cách đón Mandzukic về ngay trong tháng Một. Chuyển nhượng bóng đá từ Anh, Aston Villa xác nhận tiền đạo Jonathan Kodjia được CLB Al-Gharafa của Qatar hỏi mua với giá 7 triệu bảng.Chuyển nhượng cầu thủ từ Calciomercato.it, Barcelona dự định chiêu mộ Krzysztof Piatek, ngôi sao tấn công hàng đầu Serie A đang thi đấu trong màu áo AC Milan. Theo Sportsmole, Real Madrid dự tính theo đuổi Thomas Partey, tiền vệ đặc biệt quan trọng của Atletico Madrid thời điểm hiện tại. Màn trình diễn toả sáng của ngôi sao đến từ lục địa đen này ở trận derby Madrid cũng là lý do khiến Los Blancos không thể có được thế trận như mong muốn. Theo tờ Fotospor của Thổ Nhĩ Kỳ đăng tin, các tuyển trạch viên của Crystal Palace đã tới Thổ Nhĩ Kỳ để theo dõi tiền vệ Ozan Tufan của Fenerbahce. Mới đây, truyền thông Tây Ban Nha lại tiết lộ Matthijs de Ligt quyết định từ chối Barcelona sau một cuộc trò chuyện với Gerard Pique. Dù với lý do gì, Barca cũng đã để vuột mất De Ligt dù đã ở rất gần, do đó khi có tin đội chủ sân Camp Nou muốn có được De Ligt giữa mùa giải này, nhiều CĐV Barca cho rằng họ sẽ không có cơ hội, và rằng đây là một thông tin giả. Dẫn lời từ tờ Don Balon ở Tây Ban Nha, cho biết Real Madrid đang để mắt đến Mason Mount, cầu thủ được tờ báo Tây Ban Nha gọi là "Jadon Sancho mới". Ấn phẩm này cho hay, Chủ tịch Florentino Perez đã rất thích cầu thủ 21 tuổi sau khởi đầu mùa giải xuất sắc cùng Chelsea. Theo Mirror, Arsenal đang phát ngán tiền vệ Ozil đến tận cổ. Đội bóng thành London được cho là đang làm mọi cách để có thể tìm cho Ozil một đội bóng mới ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới. L'Equipe đưa tin, Barcelona đã sớm nhảy vào gia nhập cuộc đua giành chữ ký của Kylian Mbappe, cùng đối thủ Real Madrid. Theo thông tin từ Evening Standard, Solskjaer đã "chấm" James Maddison của Leicester City và Jadon Sancho của Dortmund. HLV 46 tuổi yêu cầu đội ngũ trinh sát Quỷ Đỏ theo dõi sát sao tiền vệ người Anh được định giá trong khoảng 60-80 triệu bảng.

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ Corriere Dello Sport xác nhận, không phải MU phớt lờ việc tăng cường vị trí hàng công mà thực tế, đội bóng này đã không quyết đoán trong việc tiếp cận mục tiêu ở mùa Hè vừa qua. Vậy nên Quỷ đỏ phải sửa sai bằng cách đón Mandzukic về ngay trong tháng Một. Chuyển nhượng bóng đá từ Anh, Aston Villa xác nhận tiền đạo Jonathan Kodjia được CLB Al-Gharafa của Qatar hỏi mua với giá 7 triệu bảng. Chuyển nhượng cầu thủ từ Calciomercato.it, Barcelona dự định chiêu mộ Krzysztof Piatek, ngôi sao tấn công hàng đầu Serie A đang thi đấu trong màu áo AC Milan. Theo Sportsmole, Real Madrid dự tính theo đuổi Thomas Partey, tiền vệ đặc biệt quan trọng của Atletico Madrid thời điểm hiện tại. Màn trình diễn toả sáng của ngôi sao đến từ lục địa đen này ở trận derby Madrid cũng là lý do khiến Los Blancos không thể có được thế trận như mong muốn. Theo tờ Fotospor của Thổ Nhĩ Kỳ đăng tin, các tuyển trạch viên của Crystal Palace đã tới Thổ Nhĩ Kỳ để theo dõi tiền vệ Ozan Tufan của Fenerbahce. Mới đây, truyền thông Tây Ban Nha lại tiết lộ Matthijs de Ligt quyết định từ chối Barcelona sau một cuộc trò chuyện với Gerard Pique. Dù với lý do gì, Barca cũng đã để vuột mất De Ligt dù đã ở rất gần, do đó khi có tin đội chủ sân Camp Nou muốn có được De Ligt giữa mùa giải này, nhiều CĐV Barca cho rằng họ sẽ không có cơ hội, và rằng đây là một thông tin giả. Dẫn lời từ tờ Don Balon ở Tây Ban Nha, cho biết Real Madrid đang để mắt đến Mason Mount, cầu thủ được tờ báo Tây Ban Nha gọi là "Jadon Sancho mới". Ấn phẩm này cho hay, Chủ tịch Florentino Perez đã rất thích cầu thủ 21 tuổi sau khởi đầu mùa giải xuất sắc cùng Chelsea. Theo Mirror, Arsenal đang phát ngán tiền vệ Ozil đến tận cổ. Đội bóng thành London được cho là đang làm mọi cách để có thể tìm cho Ozil một đội bóng mới ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới. L'Equipe đưa tin, Barcelona đã sớm nhảy vào gia nhập cuộc đua giành chữ ký của Kylian Mbappe, cùng đối thủ Real Madrid. Theo thông tin từ Evening Standard, Solskjaer đã "chấm" James Maddison của Leicester City và Jadon Sancho của Dortmund. HLV 46 tuổi yêu cầu đội ngũ trinh sát Quỷ Đỏ theo dõi sát sao tiền vệ người Anh được định giá trong khoảng 60-80 triệu bảng.