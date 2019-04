Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: MU ra giá Pogba, Real lo ngay ngáy

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ Marca, MU chỉ chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán nếu Real Madrid chịu đưa ra lời đề nghị ít nhất 130 triệu bảng. Đây là số tiền không hề nhỏ nhưng với tham vọng rất lớn, Real Madrid sẵn sàng xem xét mức giá này một cách nghiêm túc. Chuyển nhượng bóng đá từ Anh, Arsenal đang ráo riết cạnh tranh với đại kình địch cùng thành phố Tottenham Hotspur để giành lấy chữ ký của Ivan Perisic, của Inter Milan. Chuyển nhượng cầu thủ từ Pháp, đứng trước lời mời gọi hấp dẫn từ các câu lạc bộ lớn như MU, PSG hay Bayern Munich, Nicolas Pepe rất có thể sẽ rời Lille. Các tuyển trạch viên của Chelsea đang rất quan tâm đến “Thần đồng” Alexander Isak của Dortmund. Tiền đạo 19 tuổi này đã ghi 12 bàn sau 12 trận sau khi được cho mượn tại Willem II. Hiện Isak – người được mệnh danh là “Ibra mới” đã có 4 lần khoác áo ĐT Thụy Điển. Le10Sport đã bất ngờ đăng tải, Juventus và Real đã đánh tiếng tới Chelsea về thương vụ chuyển nhượng tiền vệ N’Golo Kante. Ngoài hai “ông lớn” trên, PSG cũng đang rất quan tâm tới ngôi sao người Pháp này. Theo Independent, Arsenal đã lên danh sách 5 mục tiêu chuyển nhượng “khủng” ở mùa Hè 2019 sắp tới, trong đó nổi bật nhất là 2 hậu vệ David Alaba và Samuel Umtiti. Tờ AS cho hay, Real Madrid đã nói với Gareth Bale cũng như người đại diện về kế hoạch bán tiền vệ Xứ Wales vào mùa Hè này. Ở mùa giải năm nay, Bale chỉ có 14 bàn thắng, 5 pha kiến tạo trong 38 lần ra sân, dù được trông đợi thay sứ mệnh Ronaldo. Tờ Mirror đưa tin, ban lãnh đạo MU đang dành sự quan tâm đặc biệt với Moussa Dembele của câu lạc bộ Lyon. Ở mùa giải năm nay, cầu thủ 22 tuổi ghi 12 bàn thắng, 5 kiến tạo cho đội bóng nước Pháp sau 27 trận ra sân ở Ligue 1. Với khả năng dứt điểm sắc bén, cộng nền tảng thể lực khá tốt, Dembele được mệnh danh là “Drogba mới”. Mới đây, đã xuất hiện những tin đồn về việc Bayern Munich cũng sẽ tham gia cuộc đua giành chữ kí của Zaniolo và “hùm xám xứ Bavaria” sẵn sàng bỏ ra 50 triệu euro để đàm phán với AS Roma. Theo thông tin từ Rai Sport, cả 2 ông lớn của bóng đá Italia là AC Milan và AS Roma đều đang nhắm đến 1 cái tên, đó là Timothy Castagne. Chàng trai 24 tuổi đang tiến bộ vượt bậc trong màu áo Atalanta, góp công lớn giúp La Dea cạnh tranh tấm vé tham dự UEFA Champions League và lọt vào bán kết Coppa Italia.

