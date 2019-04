Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: Hàng thải Real hút ông lớn Anh

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ Don Balon, sau khi chiêu mộ Hazard, Real Madrid muốn "cuỗm" nốt một nhân tố khác trên hàng tiền vệ Chelsea đó là N'Golo Kante. Chuyển nhượng bóng đá từ nhà báo Simon Peach, chính sự hững hờ từ ban lãnh đạo MU là nguyên nhân khiến Herrera quyết định rời Old Trafford.Chuyển nhượng cầu thủ từ The Sun, Thorgan Hazard thừa nhận có thể tới Liverpool ngay trong mùa hè. Arsenal đang ráo riết tìm kiếm một người đủ sức thay thế Aaron Ramsey sau khi anh ra đi vào mùa hè. Và cái tên mới nhất được nhắm đến là Jordan Veretout của Fiorentina. Một trong những mục tiêu lâu năm của MU là Diego Godin sẽ ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay. Maurizio Sarri vừa mới lên tiếng muốn giữ chân tuyển thủ Croatia Mateo Kovacic cho những kế hoạch của mình vào mùa giải tới. Tiền vệ Casemiro mới đây đã có những chia sẻ xung quanh câu chuyện Pogba gia nhập Real Madrid. Đã có rất nhiều thông tin cho biết MU đang theo sát tiền vệ Declan Rice của West Ham. Tờ Independent thậm chí còn khẳng định đội chủ sân Old Trafford sẵn sàng chi ra 50 triệu bảng để đưa Rice về. Theo trang Evening Standard, HLV Ole Gunnar Solskjaer đang xem tiền vệ Idrissa Gueye là mục tiêu hàng đầu để thay thế Ander Herrera. Đáng nói hơn, trước đó PSG cũng đặt lên bàn đàm phán 30 triệu bảng để thuyết phục Everton nhượng lại ngôi sao người Senegal. Không hẹn mà gặp, Arsenal và Liverpool đều cùng quan tâm đến James Rodriguez. Dù James đang trở thành món hàng bị thất sủng ở nhiều nơi trong thời gian qua nhưng đẳng cấp của anh vẫn là điều không cần bàn cãi. Có được James, Emery lẫn Klopp sẽ có thêm nhiều miếng đánh tấn công áp dụng cho đội bóng trong mùa giải tiếp theo.

