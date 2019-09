Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: MU mua tiền đạo vá hàng công rách

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ Marca, với thành tích bết bát từ đầu mùa giải các CĐV Barca đòi sa thải HLV Valverde và thay vào đó, họ muốn thượng tầng CLB đưa huyền thoại Xavi Hernandez trở về dẫn dắt đội bóng. Chuyển nhượng bóng đá từ The Sun, BLĐ MU dù vẫn ủng hộ Solskjaer nhưng một khi thành tích của đội bóng không thể cải thiện, họ sẽ mời Mauricio Pochettino về ngồi vào vị trí ghế nóng ở sân Old Tranfford. Chuyển nhượng cầu thủ từ ESPN, Barcelona sẵn sàng bán đứt Demebele cho MU và muốn thu về 100 triệu bảng cho thương vụ này. Tờ The Times tiết lộ, MU tin rằng Everton sẽ là đối thủ trực tiếp của mình trong cuộc đua giành vé tham dự Champions League, chính vì điều này đội chủ sân Old Tranfford đã ngăn cản Rojo tới. Nguồn tin từ Calcio Mercato khẳng định, Man United đang dành sự quan tâm đặc biệt tới tiền đạo Duvan Zapata của Atalanta. "Hitman" này sở hữu nền tảng thể lực dồi dào, thân hình đồ sộ và đã ghi tới 28 bàn thắng trên mọi đấu trường mùa trước. Chỉ 4 tháng sau khi tuyên bố giải nghệ, cựu trung vệ người Italia - Andrea Barzagli đã quay trở về Juventus trong tư cách vo cùng mới. Mới đây, Kicker đã đưa ra thông tin không tốt dành cho Bayern khi có rất nhiều đội bóng hàng đầu như MU, City, Liverpool sẵn sàng nhảy vào cuộc đua để tranh giành Havertz. Chia sẻ trên trang Four Four Two, Jurgen Klopp cho biết, đến thời điểm ông rời Liverpool, nếu được, ông sẽ chọn Steven Gerrard làm người kế nhiệm vai trò HLV ở sân Anfield. Theo Le10Sport, ý tưởng gia hạn hợp đồng với Neymar xuất phát từ Chủ tịch Al-Khelaifi, và được GĐTT Leonardo triển khai. Neymar vừa trở lại thi đấu sau thời gian chấn thương. Ngôi sao người Brazil ghi bàn trong 2 trận thắng gần nhất của PSG với cùng tỷ số 1-0, trước Strasbourg và Lyon. MU được cho là đã liên hệ với rất nhiều tiền đạo trong thời gian gần đây. Nhưng theo tiết lộ từ tờ The Independent, thì danh sách cầu thủ mà Solskjaer mong muốn chỉ còn lại hai cái tên là Ousmane Dembele và Mario Mandzukic.

