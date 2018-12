Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: MU đón sao Real về vá hàng thủ

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ Ok Diario, Real Madrid muốn Mourinho về ngồi ghế nóng tại Bernabeu và MU đã tìm được người thay thế đó là HLV Pochettinho của Tottenham. Chuyển nhượng bóng đá từ Gazeta Espotiva, Real Madrid chuẩn bị đón một tân binh đầy triển vọng mang tên Rodrygo Goes. Chuyển nhượng cầu thủ từ Calciomercato, BLĐ CLB Juventus đã đưa tiền vệ Isco của Real vào danh sách những mục tiêu chuyển nhượng tiềm năng. Nguồn tin từ Mirror cho hay, Chelsea đang lên kế hoạch chiêu mộ tiền vệ Elseid Hysaj của Napoli ở phiên chợ mùa Đông. Varane trở lại là ưu tiên lớn nhất của Phó chủ tịch Ed Woodward. Sếp MU đã lập tức gửi lời đề nghị trị giá 75 triệu bảng tới Real Madrid. Ozan Kabak trở thành hậu vệ mới nhất lọt vào tầm ngắm của MU. Đội chủ sân Old Trafford hiện khủng hoảng nhân sự ở hàng thủ khi có ít nhất 6 ngôi sao không thể thi đấu. Kênh ESPN đưa tin, Matteo Darmian sẽ chia tay MU để trở về Serie A chơi bóng trong màu áo Inter Milan. Chia sẻ trên tạp chí France Football, Kylian Mbappe cho biết anh rất ấn tượng với màn trình diễn của tiền vệ Frenkie De Jong trong 2 màn đối đầu với ĐT Hà Lan. Sao trẻ người Pháp khẳng định tiền vệ của Ajax luôn được chào đón ở PSG. HLV Sarri đã lên kế hoạch chiêu mộ Denis Suarez của Barca, chấp nhận chi ra 20 triệu euro cho thương vụ này. Kênh ESPN khẳng định, Eden Hazard đã đạt được thỏa thuận cá nhân với Real Madrid. Theo đó, tuyển thủ người Bỉ sẽ cập bến sân Bernabeu trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm sau với giá 170 triệu euro. Raphaël Varane Craziest Tackles Ever - Nguồn: Top Class

