Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: MU đi săn “quái vật” từ Serie A

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ Pháp, bất chấp việc có thể nhận án phạt vì Luật công bằng tài chính, PSG mới đây đã lộ rõ ý định muốn chiêu mộ Eden Hazard Chuyển nhượng bóng đá từ Marca, Real Madrid muốn tăng cường hàng công ở vị trí tiền đạo cắm bởi Karim Benzema đã luống tuổi. Mục tiêu của Los Blancos không ai khác chính là chân sút số một của Tottenham – Harry Kane.Chuyển nhượng cầu thủ từ Liga Financial, Liverpool và MU đều đang thể hiện sự quan tâm đến Thorgan. Một đội bóng Premier League khác cũng nuôi hy vọng mang anh trở lại xứ Sương Mù là Everton. Arsenal quyết bổ sung chữ ký của tài năng sáng giá trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông bằng bản hợp đồng Arne Maier của Hertha BSC El Confidencial khẳng định, Barcelona chỉ chấp nhận để Dembele ra đi nếu như Liverpool chấp nhận chi trả số tiền chuyển nhượng không dưới 135 triệu bảng. Arsenal quyết định sẽ bán đứt Ozil ngay trong tháng Giêng và rất có thể điểm đến của cầu thủ này sẽ là Inter Milan. MU sẵn sàng chi đến 90 triệu bảng để quyết săn quyết săn "quái vật" Serie A là trung vệ Kalidou Koulibaly của Napoli. Man City gần như đã có được chữ ký của thủ môn Zack Steffen từ Columbus Crew. Trong màu áo đội chủ sân Columbus Crew, Zack Steffen đã ra sân tổng cộng 32 trận trên mọi đấu trường, giữ sạch lưới được 11 trận. Tin từ The Times (Anh) xác nhận, LV Jose Mourinho luôn đánh giá cao tinh thần chiến đấu của Herrera, bởi vậy ông muốn ban lãnh đạo đội bóng giữ bằng được cầu thủ này. Được biết, Man United sẽ gia hạn thêm 3 năm với ngôi sao 29 tuổi. Hiện tại, MU đang đàm phán về mức đãi ngộ để thuyết phục Rabiot gật đầu. Cá nhân Rabiot rất hứng thú với việc sang Premier League chơi bóng và sẵn sàng cập bến sân Old Trafford. Trong bối cảnh tương lai của Paul Pogba chưa có gì rõ ràng thì sự xuất hiện của Rabiot chắc chắn sẽ khiến HLV Jose Mourinho yên tâm phần nào. Kalidou Koulibaly - Napoli - Defensive Skills Show - 2018 - Nguồn: Youtube

