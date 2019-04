Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: Juventus muốn có “hàng thừa” của MU

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ AS, Luka Jovic là mục tiêu khiến cả Real Madrid lẫn Barca tranh giành. Nhưng phút cuối anh đã chọn cập bến Eintracht Frankfurt chính thức từ mùa giải tới. Chuyển nhượng bóng đá từ The Sun, Fernandes lọt vào mắt xanh của MU Sau 1 mùa giải thất vọng, Quỷ Đỏ cần bản hợp đồng này để cải tổ mạnh mẽ khu vực giữa sân.Chuyển nhượng cầu thủ từ Calcio, Juventus quyết tâm chiêu mộ Romelu Lukaku vào mùa hè này. Xét về nhiều mặt, đây sẽ là bản hợp đồng chất lượng với tất cả các bên. Hi vọng rằng Bianconeri sẽ có những quyết định sáng suốt để giải quyết bài toán mang tên Mario Mandzukic. Cả Everton, Arsenal và Borussia Dortmund đều đang quan tâm tới tiền vệ tài năng người Morocco, Hakim Ziyech, cầu thủ hiện đang thuộc biên chế câu lạc bộ Ajax Amsterdam. AC Milan được cho là muốn ngồi lên bàn đàm phán với hậu vệ cánh trái của Chelsea, Emerson Palmieri. Theo Daily Mail, Mateo Kovacic đang đàm phán về việc để anh chuyển sang khoác áo CLB Zenit St Petersburg. Đội bóng nước Nga cũng đang có sự phục vụ của một người cũ Chelsea đó là hậu vệ Branislav Ivanovic. Tiền đạo Sadio Mane đã có những chia sẻ về tương lai giữa tin đồn sẽ gia nhập Real Madrid và trong tuyên bố này, cầu thủ của Liverpool khiến "nhà trắng" phiền lòng. Tiền đạo Olivier Giroud tự tin rằng mình có thể giành suất đá chính trên hàng công Chelsea. Hiện các tiền đạo Chelsea như Giroud, Higuain hay trước đó là Morata đều không chiếm được sự tin tưởng từ HLV Sarri. Liverpool đã tham gia vào cuộc đua giành chữ ký của Nicolas Pepe – cầu thủ ghi 1 bàn, kiến tạo 2 bàn ở trận đấu đó. Cầu thủ chạy cánh - ghi 19 bàn tại Ligue 1 mùa này, được định giá khoảng 65 triệu bảng và nằm trong tầm ngắm của MU, Chelsea, Arsenal. Đích thân Chủ tịch Barcelona, ông Josep Maria Bartomeu lên tiếng xác nhận tương lai Philippe Coutinho. "Chắc chắn cậu sẽ tiếp tục gắn bó với Barcelona. Và tất nhiên, Barcelona cần những cầu thủ khác nữa nhưng điều này hoàn toàn khác biệt, không liên quan tới tương lai Coutinho."

