Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: Arsenal và Everton tranh hàng thừa Barca

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ ESPN, Marco Asensio đã có nhiều đề nghị lên đến 150 triệu euro và 180 triệu euro, nhưng Madrid vẫn từ chối. Chuyển nhượng bóng đá từ The Sun, PSG cũng đã thực hiện những bước đầu tiên trong việc đàm phán chiêu mộ David De Gea.Chuyển nhượng cầu thủ từ Independent cho biết, Inter Milan đã nhắm đến Alexis Sanchez và đang đàm phán giảm lương với siêu sao này. Insigne đang lựa chọn nơi nào làm bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp vẫn đang là một dấu hỏi lớn, với những đại gia nằm trong diện nghi vấn gồm có: Liverpool, Atletico Madrid và cả PSG. Theo The Mirror, giám đốc chuyển nhượng của Everton, Marcel Brands đã điền tên Abraham vào danh sách mục tiêu hàng đầu cho kỳ chuyển nhượng mùa hè. Theo ESPN, Arsenal tuyên bố sẵn sàng cạnh tranh trực tiếp với Everton để giành lấy chữ ký của Andre Gomes. Tiền đạo David Neres của Ajax Amsterdam được cho là đang có những liên hệ với hai đội bóng Premier League là Arsenal và Liverpool. Tờ The Independent tiết lộ, HLV Zinedine Zidane không có ý định đưa Odegaard vào kế hoạch ở mùa giải tới. Biết được thông tin này, phía Ajax ngay lập tức liên hệ với ban lãnh đạo Los Blancos và sẵn sàng chi 20 triệu euro để có được sự phục vụ của tài năng trẻ Na Uy. Theo truyền thông tại Italia, chủ tịch Aurelio de Laurentiis của Napoli đã có buổi làm việc với “siêu cò” Mino Raiola về tương lai của Insigne. Theo đó Partenopei sẽ đồng ý bán Insigne cho bất cứ đội bóng nào chồng đủ 100 triệu euro. Arsenal đang hướng ánh mắt của mình đến tiền đạo Thomas Lemar của Atletico Madrid và sẵn sàng đưa ra lời đề nghị chính thức cho cầu thủ người Pháp khi phiên chợ hè mở cửa.

