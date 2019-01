Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: Anh rút khỏi EU, Real sắp mất Bale

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ London, Chelsea sẵn sàng đẩy Alvaro Morata rời khỏi Stamford Bridge để đón Gonzalo Higuain. Chuyển nhượng bóng đá từ Mirror, HLV Unai Emery và Giám đốc bóng đá Arsenal, Raul Sanllehi đã có nhiều cuộc đàm phán với Claudio Vigorelli, đại diện của ngôi sao AS Roma, Nicolo Zaniolo. Chuyển nhượng cầu thủ từ AS, HLV Ernesto Valverde đã thông báo với Malcom rằng anh có thể ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, và điểm đến có thể là AS Roma. Báo giới Anh đưa tin, BLĐ Chelsea đã lên kế hoạch mời Petr Cech trở lại CLB sau khi thủ môn người CH Czech giải nghệ vào cuối mùa. Theo đó, The Blues dự định để Cech đảm nhiện vị trí HLV một đội trẻ hoặc làm đại sứ CLB. Vương quốc Anh đang trong quá trình rút khỏi Liên minh châu Âu (EU) và điều này sẽ ảnh hưởng đến tương lai của Bale tại Real Madrid. Arsenal đã có bước đột phá với Barcelona và có thể đón Suarez trở lại Ngoại hạng Anh trong vài ngày tới. Theo đó, Suarez sẽ được cho mượn ở Emirates cho đến hết mùa bóng này, kèm theo điều khoản mua đứt trị giá 18 triệu bảng. Nguồn tin từ Na Uy cho hay, MU đã đạt thỏa thuận sơ bộ với thần đồng Isak Hansen-Aaroen. Theo nguồn tin từ ESPN, MU đã có động thái thuyết phục Barcelona nhượng lại Philippe Coutinho. Theo đó, "quỷ đỏ" sẵn sàng trả 100 triệu euro (khoảng 88 triệu bảng). Real Madrid đã xác nhận việc họ bán thủ môn Kiko Casilla cho Leeds United. Antonio Valencia gần như sẽ phải chia tay sân Old Trafford sau mùa này, và MU phải sớm tìm ra sự thay thế, cái tên được nhắm tới đó là Aaron Wan-Bissaka của Crystal Palace.

