Chụp ảnh cưới ở thời tiết 7 độ C, cặp đôi có ý tưởng lạ

Mới đây, bộ ảnh cưới ấm áp cùng chiếc chăn bông trắng muốt đúng đợt Hà Nội lạnh kỷ lục, chỉ 7 độ C đang thu hút sự quan tâm của dân mạng. Theo tìm hiểu bộ ảnh cưới độc đáo nói trên là của cô nàng KOL Lê Phương Anh (26 tuổi, Hà Nội) và chồng. Chính vì muốn lưu giữ những khoảnh khắc đời thường nhất nên ngoài bộ ảnh cưới trang trọng theo phong cách "kinh điển", Phương Anh và chồng còn chụp thêm bộ ảnh thật gần gũi, tự nhiên mà vẫn đặc biệt này. Khi Phương Anh chia sẻ ý tưởng trên với studio, ê kíp chụp liền hưởng ứng. Ngay trước hôm chụp, trời mưa to nên ê kíp chụp và cặp đôi vợ chồng nhà KOL Phương Anh rất lo lắng, nhưng thật may là hôm sau trời lại tạnh ráo. Bộ ảnh được thực hiện dưới chân một toà chung cư ở Thuỵ Khuê (quận Tây Hồ). Trong quá trình chụp, toà nhà cũng khá vắng nên ê kíp không làm ảnh hưởng tới dân cư, mọi việc diễn ra suôn sẻ, chỉ 30 phút là hoàn thành. Bộ ảnh vừa đăng tải đã thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Phần lớn người xem dành lời khen cho bộ ảnh cưới đáng yêu lại rất "bắt trend" cái lạnh của Hà Nội. Phương Anh chia sẻ trên tờ VTC News rằng: "Hai vợ chồng mình còn đùa nhau là chọn đúng ngày lạnh nhất trong năm để chụp ảnh, sau còn có kỷ niệm kể cho con cháu". Cô nàng chia sẻ thêm: "Thú thật đây là lần đầu tiên vợ chồng mình chụp ảnh đôi, nên điều ấn tượng nhất có lẽ là chuyện chồng mình hóa ra tạo dáng ổn phết, và cũng rất chuyên nghiệp, điều mà trước nay mình không hề biết".

