Chứng kiến phòng trọ bẩn như bãi rác, chủ nhà làm điều khiến khách "xanh mặt"

Mới đây, dân mạng Trung Quốc xôn xao trước thông tin một cô gái 9X cùng hai chú chó bị cảnh sát bắt vì...ở bẩn. Một loạt các bức hình về không gian sống của cô gái hai hai chú chó cũng được đăng tải kèm theo khiến ai nấy đều vã mồ hôi, không hiểu tại sao cô gái này lại có thể ở được trong căn phòng bẩn như bãi rác. Theo thông tin, cô Li có cho một 9X tên Wang thuê trọ tại thành phố thành phố Đạt Châu, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Khi hết hạn hợp đồng, cô chủ liên lạc cho khách để lấy lại phòng nhưng không được nên bèn tới tận nhà. Dùng chìa khóa dự phòng để mở cửa không thành công, cô Li bèn báo công an và gọi thợ phá khóa. Vừa bước vào căn nhà, cô Li lẫn công an đều sốc nặng trước căn phòng bẩn thỉu, bốc mùi hôi thối. Mọi vật dụng hầu như đều hư hỏng, rác ngập nhà, thậm chí chất thải của chó còn vương vãi khắp sàn mà không được dọn. Hình ảnh căn nhà ngập trong thức ăn thừa, ô uế khác xa với căn nhà khi được chủ giao cho khách, chẳng thế mà cô Li "tăng xông", ngay lập tức trình bày với công an rằng bản thân muốn tố cáo Wang vì hành vi phá hoại tài sản của người khác. Quá sợ hãi, cô gái 9X trốn trong nhà vệ sinh không chịu ra ngoài, phải đến khi cảnh sát nhờ đến sự giúp đỡ của người thân, bạn bè thuyết phục, Wang mới chịu bước ra sau 2 tiếng đồng hồ cố thủ. Sau khi ra ngoài, cô gái này cũng không chịu mở miệng giải thích hay xin lỗi chủ nhà một lời nào. Trước đó, Lisa Li, một hot girl triệu fan trên mạng xã hội cũng từng bị chủ nhà tố cáo bởi căn phòng bẩn thỉu của cô trông như một nơi bỏ hoang không ai ở. Các loại chất thải bẩn thỉu két lại trên sàn, lâu lắm không được dọn dẹp. Gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nắp dường như không còn là những điều gắn liền với phái đẹp bởi càng ngày càng có nhiều những trường hợp ở bẩn khó chấp nhận bị tố cáo trên mạng xã hội. "Cạn lời, không hiểu tại sao lại có thể ở trong những căn phòng bừa bãi, bẩn thỉu như vậy. Cảm giác bước chân xuống giường là không còn chỗ trống nào cho mình đi luôn", "Con gái thế này lúc lấy chồng thì chồng dọn hay thế nào? Lười cũng phải vừa phải thôi chứ" - Dân mạng bình luận. Nấu cơm xong giữ nguyên "hiện trường", không dọn dẹp để đồ ăn mốc meo trong bát. Xem thêm clip: Gái xinh ở bẩn khiến dân mạng ngao ngán đến tận cổ - Nguồn: Youtube

