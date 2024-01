Chủ xe container "hello kitty" gây tai nạn lên tiếng, nguyên nhân bất ngờ

Mới đây, dân mạng tình cờ phát hiện một vụ tai nạn giữa hai xe container trên đường quốc lộ. Đáng nói, một trong hai chiếc xe là của nữ hot tiktoker N.H. bởi hình hello kitty màu hồng vô cùng bắt mắt. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, nữ tài xế N.H đã lên tiếng giải thích bản thân không phải là người lái chiếc xe, là do mang xe đi tháo đồ đổi thùng, thợ đánh xe va chạm nhẹ với xe bồn bị vỡ gương, còn xe cô không bị ảnh hưởng gì. N.H. là một nữ tiktoker nổi tiếng trên mạng, được gọi với biệt danh "bóng hồng container". Để tạo sự đặc biệt và dấu ấn riêng cho mình, H. còn trang trí chiếc xe tải màu sắc dễ thương, dán những hình Doraemon, Hello Kitty ngộ nghĩnh. Chính đặc điểm này cộng với việc là nữ tài xế xe tải hiếm hoi được cộng đồng tài xế lái xe mạn Thái Nguyên, Bắc Kạn dễ dàng nhận ra. Lái xe tải đường dài là một nghề vất vả, cần tinh thần tỉnh táo và sức bền. Vì vậy, đa số chỉ có phái mạnh dạn dày sương gió mới theo nghề này. Tuy nhiên, nữ tài xế với sức vóc khá nhỏ bé, chỉ nặng khoảng 40kg nhưng vẫn có thể điều khiển chiếc xe tải 30 tấn chạy bon bon trên những cung đường. Qua 3 năm cầm lái, không ít lần H. gặp phải các tình huống thót tim phanh gấp vì gặp xe máy vượt ẩu hay đi sát xe lớn, nhiều xe cố tình lấn làn vượt ẩu, xe chui vào điểm mù… “Đó là những tình huống khó tránh trên đường. Vậy nên đòi hỏi người lái xe luôn cần tập trung cao độ, quan sát kỹ lưỡng”, H. nói. Hình ảnh chiếc xe container "hello kitty" của nữ tài xế N.H bốc hàng.

Mới đây, dân mạng tình cờ phát hiện một vụ tai nạn giữa hai xe container trên đường quốc lộ. Đáng nói, một trong hai chiếc xe là của nữ hot tiktoker N.H. bởi hình hello kitty màu hồng vô cùng bắt mắt. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, nữ tài xế N.H đã lên tiếng giải thích bản thân không phải là người lái chiếc xe, là do mang xe đi tháo đồ đổi thùng, thợ đánh xe va chạm nhẹ với xe bồn bị vỡ gương, còn xe cô không bị ảnh hưởng gì. N.H. là một nữ tiktoker nổi tiếng trên mạng, được gọi với biệt danh "bóng hồng container". Để tạo sự đặc biệt và dấu ấn riêng cho mình, H. còn trang trí chiếc xe tải màu sắc dễ thương, dán những hình Doraemon, Hello Kitty ngộ nghĩnh. Chính đặc điểm này cộng với việc là nữ tài xế xe tải hiếm hoi được cộng đồng tài xế lái xe mạn Thái Nguyên, Bắc Kạn dễ dàng nhận ra. Lái xe tải đường dài là một nghề vất vả, cần tinh thần tỉnh táo và sức bền. Vì vậy, đa số chỉ có phái mạnh dạn dày sương gió mới theo nghề này. Tuy nhiên, nữ tài xế với sức vóc khá nhỏ bé, chỉ nặng khoảng 40kg nhưng vẫn có thể điều khiển chiếc xe tải 30 tấn chạy bon bon trên những cung đường. Qua 3 năm cầm lái, không ít lần H. gặp phải các tình huống thót tim phanh gấp vì gặp xe máy vượt ẩu hay đi sát xe lớn, nhiều xe cố tình lấn làn vượt ẩu, xe chui vào điểm mù… “Đó là những tình huống khó tránh trên đường. Vậy nên đòi hỏi người lái xe luôn cần tập trung cao độ, quan sát kỹ lưỡng”, H. nói. Hình ảnh chiếc xe container "hello kitty" của nữ tài xế N.H bốc hàng.