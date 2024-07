Chú gấu trúc có khả năng chữa lành vết thương lòng cho mọi người

Manh Lan được sinh vào tháng 7/2015 tại Trung tâm nhân giống gấu trúc khổng lồ ở Thành Đô (Tứ Xuyên). Sau đó, nó được chuyển tới vườn thú Bắc Kinh vào tháng 9/2017 do trung tâm này bị cáo buộc ngược đãi động vật. Chú gấu này nổi lên nhờ đoạn video ghi lại cảnh "vượt ngục" đầy đáng yêu không chỉ một mà rất nhiều lần. Ngay cả ở Việt Nam cũng có một hội nhóm là fan của "ngôi sao" vườn thú này. Là một chú gấu trúc hiền lành và tình cảm, Manh Lan để yên cho chim sẻ rỉa lông, kiên nhẫn dạy người bạn chuồng bên làm động tác đáng yêu. Tam Thái tử cũng là một chú gấu trúc “hay nói”, tiếng kêu “éc éc” khi còn bé của Manh Lan viral đến nỗi fan sẽ ghép tiếng em vào các video về gấu trúc con trên mạng xã hội. Đặc biệt, Manh Lan còn nổi tiếng vì chiều fan hết mực. Anh chàng biết đập tay với khách tham quan qua tường kính và biểu diễn kungfu panda bằng cả sinh mạng. Dựa trên nhiều clip phổ biến trên mạng của chú gấu, mọi người có thể nhìn thấy Manh Lan rất tận hưởng việc được tiếp xúc gần với con người. Manh Lan thích được quan tâm, thích được nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của mọi người đều đổ dồn vào mình, đồng thời cũng sẽ đáp lại rất nhiệt tình với mọi sự quan tâm đến từ người khác. Tuy "có tâm" với công việc là vậy nhưng tâm hồn của "cậu bé" vẫn luôn khao khát tự do. Ở rất nhiều tấm ảnh được đăng tải trên mạng, hình ảnh chú gấu ngẩn người đưa mắt hướng ra bên ngoài, đắm chìm trong ánh nắng cuối chiều có lẽ là những bức hình ấn tượng nhất. Có gì trong tâm hồn non nớt của một "câu bé" tràn đầy năng lượng ấm áp đó đã giúp mọi người được chữa lành tận sâu trong trái tim. Nhiều người cho rằng thế giới của người trưởng thành không hề dễ dàng, có thể gửi gắm lòng mình vào một chú gấu trúc cũng là một cách để chạy trốn hiện thực, tự chữa lành cho bản thân.

