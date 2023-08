Chú chó Shiba được chế meme nhiều nhất qua đời, fan tiếc nuối

Thông tin chú chó Cheems qua đời được người chủ đăng tải và nhanh chóng thu hút lượng lớn sự chú ý của CĐM. Mọi người đều bày tỏ sự tiếc nuối đối với "thánh meme" nổi tiếng mạng xã hội này. Chủ của chú chó Cheems mới đây thông báo tin buồn khi thú cưng đã qua đời vì bạo bệnh. Thông tin được chia sẻ, chú chó nổi tiếng này ra đi vào ngày 18/8, sau ca phẫu thuật chọc dò lồng ngực. "Một chú Shiba Inu với khuôn mặt tròn xoe, luôn tươi cười. Nó đã giúp đỡ rất nhiều người trong mùa dịch, mang lại niềm vui, tiếng cười, nhưng sứ mệnh đó giờ đã hoàn thành. Tôi tin rằng Cheems đã tự do trên bầu trời, nơi có nhiều món ăn ngon và những người bạn mới. Cheems sẽ mãi trong trái tim tôi" - Chủ của Cheems xúc động chia sẻ. Được biết Cheems mắc căn bệnh liên quan đến phổi, dù trải qua quá trình điều trị tích cực nhưng không qua khỏi. Cheems được 12 tuổi, thông tin chú chó nổi tiếng này qua đời khiến nhiều người yêu mến thú cưng nói chung và chú chó dễ thương này nói riêng không khỏi thương xót. Chủ của Cheems tổ chức tang lễ, đặt Cheems trong một chiếc hộp chứa đầy hoa trước khi đưa đi an táng. Dù bạn có thể không biết tên của chú chó này nhưng chắc hẳn ít nhất một lần bạn đã thấy hình ảnh chú chó shiba vàng xuất hiện trong loạt meme (ảnh chế) trên mạng xã hội. Cheems có tên thật là Kabosu nhưng thường được mọi người biết đến nhiều hơn với cái tên "Cheems". Theo Know Your Meme, nụ cười ngờ nghệch pha lẫn sự lém lỉnh của chú chó shiba này chính là thứ chiếm cảm tình của nhiều dân mạng. Được biết, nguồn gốc nghệ danh "Cheems" xuất phát từ món ăn ưa thích của chú chó shiba: bánh hamburger kẹp phô mai (cheeseburger). Để thêm phần hài hước, những nhà sáng tạo meme đã viết trạc đi thành "cheemsburger".

