Chú chó khoe đồ hiệu hơn cả “rich kid” khiến dân mạng phát sốt

Những ngày gần đây, sau khi clip phỏng vấn một nhóm bạn trẻ khoe outfit tại Sneaker Fest 2018 được đăng tải trên MXH đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ cư dân mạng. Ngay sau đó, nhiều người ngay lập tức cũng post những bức ảnh và clip tự bóc giá set đồ của mình và bạn bè, tạo nên một trào lưu mới trên khắp các ngõ ngách internet ăn theo hội rich kid. Bên cạnh những clip của các bạn trẻ, hôm nay page Facebook Không Sợ Chó đã đăng tải bộ ảnh về của một chú chó pug nhà giàu khiến nhiều người vô cùng thích thú. Chú chó trong mỗi bức hình đều vô cùng sang chảnh với trang bị từ quần áo, trang sức, phụ kiện hay thậm chí cả xế hộp. Sau khi xem xong những bức ảnh này nhiều dân mạng đưa ra nhận xét rằng: "Hội con nhà giàu chưa là gì so với những chú chó quý tộc này. Dù không tự chủ trong hưởng thụ nhưng cho thấy đẳng cấp cho các cô, cậu chủ". Những bộ quần áo của những chú chó pug được đầu tư khá cầu kì. Những cuộc nghỉ dưỡng dài ngày đâu có gì xa lạ với những chú "rich dog". Cafe cũng phải sang chảnh, kính phải hàng hiệu thì mới vừa lòng. Tạo dáng phải chất thì mới có ảnh đẹp. Túi hàng hiệu, khăn đẳng cấp đã làm nên những chú chó trong hội rich dog. Ngầu theo phong cách quý tộc của một chú chó trong hội rich dog. Mời quý độc giả xem clip 10 RICHEST PETS That Live Better Lives Than You - Nguồn: Youtube

