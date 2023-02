Chồng cũ Âu Hà My phát tướng, còn đâu vẻ thư sinh ngày nào

Kể từ khi ly hôn với Âu Hà My, Nguyễn Trọng Hưng dành toàn thời gian cho công việc. Thỉnh thoảng, anh cũng đăng ảnh tụ tập, đi chơi cùng bạn bè thân thiết. Qua một số khoảnh khắc gần đây cho thấy cựu hot boy trường ĐH Sân khấu Điện ảnh ngày càng phát tướng. Nguyễn Trọng Hưng không còn giữ được body 6 múi từng gây sốt một thời. Đặc biệt mới nhất, trong một lần tụ tập bạn bè, ở bức hình selfie, chồng cũ Âu Hà My để lộ hình ảnh một cô gái giấu mặt đang tựa đầu vào vai mình. Đến đây, dân mạng đặt nghi vấn phải chăng nam đạo diễn đã có người mới sau gần 3 năm ly hôn với nữ giảng viên hot girl? Nhưng đó chỉ là phán đoán của netizens bởi thời gian qua Trọng Hưng chưa từng để lộ bằng chứng hẹn hò với bất cứ cô gái nào. Trước đó, hậu ly hôn nữ giảng viên Âu Hà My được vài tháng, anh cũng từng để lộ thân hình phát tướng, bụng bia vượt mặt với cân nặng chạm 90 kg. Ngoài tăng cân mất kiểm soát, Trọng Hưng liên tục xuất hiện với diện mạo khác lạ. Cụ thể, trong những hình ảnh đăng tải, người theo dõi phát hiện nam đạo diễn để râu. Việc nuôi râu khiến Trọng Hưng bị nhận xét trông "dừ" hơn hẳn bình thường. Nhìn Trọng Hưng ở thời điểm đó, nhiều người cho rằng anh béo càng đẹp trai, phong độ. Số khác muốn nam đạo diễn trở về "anh của ngày hôm qua". Cũng có người khuyên anh nên cạo râu để mặt bớt già. Trước những lời góp ý của người yêu mến, Trọng Hưng cho biết muốn theo đuổi phong cách chững chạc, trưởng thành. Lời bàn ra tán vào của mọi người, anh sẽ không quan tâm. Không lâu sau đó, Trọng Hưng đến phòng tập để lấy lại vóc dáng khi xưa. Ngoài ăn uống kiêng khem, 9X còn tích cực tập luyện. Trọng Hưng từng được nhiều bạn trẻ biết đến khi vào vai Hưng "Chim én” trong bộ phim học trò Bộ Tứ 10A8. Nam diễn viên còn tham gia diễn xuất trong nhiều phim khác như Tìm Lại, Lột Xác, Đi Qua Mùa Hạ,...

