Chơi gameshow, Trần Thanh Tâm bất ngờ bị soi "mặt sưng" bất thường

Một fanpage mới đây tung trailer gameshow do Trường Giang làm MC, với sự tham gia của khách mời ''hot girl trứng rán'' - Trần Thanh Tâm. Ngay từ những giây đầu clip, hot girl Trần Thanh Tâm đã gây chú ý với diện mạo khác lạ. Nhiều người bày tỏ phải xem lại nhiều lần mới nhận ra ''hot girl trứng rán'' trên truyền hình, bởi trông cô nàng cứ "khác khác" với những hình ảnh tự đăng trên mạng. Từ clip chia sẻ dễ nhận thấy, trên truyền hình hot girl Trần Thanh Tâm xuất hiện với gương mặt phúng phính, sưng to và thô chứ không được thon gon, v-line như hình đăng trên "phây". Ngoài ra, thân hình hot girl TikTok cũng chẳng được mảnh mai cho lắm. Chính hình ảnh chương trình cắt ghép để giới thiệu về "hot girl trứng rán'' cũng phần nào tố nhan sắc cô nàng. So với những khoảnh khắc tự khoe với trên truyền hình, trông Trần Thanh Tâm cứ như hai người hoàn toàn khác. Đây không phải lần đầu Trần Thanh Tâm bị bóc mẽ nhan sắc. Cùng diện một chiếc váy nhưng hình hot tiktoker được chụp lén khi tham gia một cuộc thi với tự đăng khác xa ngàn cây số. Trước đó, khi liên tục bị dìm hàng nhan sắc, Trần Thanh Tâm khẳng định: ''Tôi tự tin ngoại hình cha mẹ ban cho''. Ngoài ra Thanh Tâm cho rằng có người cố tình "chơi" mình: "Tôi biết có người đã chỉnh ảnh méo mó về tôi rồi đăng tải trên các diễn đàn để bàn tán. Với những trường hợp như vậy, tôi chọn cách không quan tâm". Là một trong những hot TikToker đình đám bởi ngoại hình xinh xắn, gắn với trend "Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ" trên TikTok, Trần Thanh Tâm thu hút sự chú ý của người hâm mộ mỗi khi xuất hiện. Thời gian qua, hot girl Trần Thanh Tâm bị chỉ trích vì nhan sắc ngoài đời kém xinh, thân hình không khác gì lực sĩ khi lên sóng truyền hình, hay tham gia cuộc thi người đẹp. Mời độc giả xem video: Khi VỢ ĐẠI GIA TIÊU TIỀN: Bảo Thy đi chợ bằng xe hơi, vợ Cường Đô La bồi bổ bằng "sâu vàng" - Nguồn: YAN News

