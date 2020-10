Chìm đắm trong không gian cafe đẹp nhất nhì Hà Nội dịp cuối tuần

Một trong những quán cafe đẹp ở Hà Nội phải kể đến Lim Coffee - 39 Quảng Khánh, ngay ven Hồ Tây. Nằm ngay khu bán đảo gần phủ Tây Hồ, Lim Coffee thu hút sự chú ý của nhiều khách qua đường bởi diện mạo vô cùng xinh xắn, dịu dàng như một nàng thơ. Quán là địa điểm hẹn hò thích hợp dành cho những cô gái thích lãng mạn, ưa phong cách nữ tính pha chút cổ điển. Lofita được đánh giá là top quán cafe check in đẹp Hà Nội mà thực khách nên thử một lần. Không chỉ “xịn” nhờ cảnh view đẹp mà Lofita còn sở hữu menu đồ uống tốt cho sức khỏe. Mỗi góc ở Lofita đều được thiết kế để dù cho bạn có vô tình lọt vào khung hình cũng đều có thể trở thành bức ảnh nghìn like. Vào dịp cuối tuần, đúng tiết trời thu Hà Nội, đây được coi là địa điểm lý tưởng dành cho các "thánh sống ảo". Một quán cafe phù hợp dành cho cuối tuần nữa ở Hà Nội là Tropical Forest Coffee, đây là điểm đến khiến bạn ngỡ như đang lạc trong khu rừng nhiệt đới nhỏ giữa Thủ đô. Tại đây, khách có thể hòa mình vào thiên nhiên để tận hưởng không gian trong lành và đầy màu xanh của cây cảnh. Với một không gian nên thơ như thế, bạn sẽ dễ dàng thực hiện nhiều bức ảnh vui đùa cùng bạn bè một cách tự nhiên. Tọa lạc bên cạnh Nhà thờ Lớn Hà Nội, Eden Coffee mang đến cho bạn một không gian thoáng đãng và gần gũi với thiên nhiên với khu vực sân thượng xanh mát. Sự yên tĩnh của quán sẽ rất thích hợp cho những buổi hẹn hò lãng mạn và thân mật cho những cặp đôi. Eden Coffee được giới trẻ săn lùng để tìm được một địa điểm check in đẹp miễn chê. Mỗi buổi sáng cuối tuần, quán rất đông khách nên bạn phải tranh thủ đến sớm để tìm được góc sống ảo thích hợp nhất. Mời độc giả đón xem video: Cafe ngủ kiểu Nhật cho giới văn phòng - Nguồn: VTV24

