Chiều vợ như chồng Xoài Non: "Miễn em thích là được"

Ai bảo Xoài Non lấy chồng sớm là dại, nhìn cuộc sống hôn nhân viên mãn của cặp đôi có lẽ danh hiệu “chồng người ta” là vô cùng xứng đáng với anh chồng Xemesis. Nhiều người thường nói rằng kết hôn sẽ khiến tình cảm nhạt dần, thế nhưng dù lên xe hoa sớm nhưng Xoài Non vẫn được chồng yêu chiều hết mực, ủng hộ vợ theo đuổi sự nghiệp riêng. Nếu theo dõi các vlog cuộc sống thường ngày của cặp đôi, có thể thấy anh chồng Xemesis bề ngoài thì bảo không quan tâm nhưng thực chất chăm bẵm vợ như em bé. Mặc dù không mặn mà với trend của giới trẻ nhưng khi vợ rủ là anh chàng sẵn sàng làm diễn viên phụ họa, thậm chí là đạo cụ cho vợ “đu trend”. Cách đây không lâu, Xoài Non còn khiến khán giả trầm trồ vì đăng tải story được ông xã dẫn đi xem phim dù khi ấy đã rất khuya. Quả là nếu vợ thích thì chàng streamer giàu có sẽ chiều hết, không ngần ngại gì. Có thể thấy, kết hôn sớm hay muộn không quan trọng, miễn là bạn cảm thấy thời điểm đó là phù hợp với cả hai. Nhìn cách ông xã Xemesis chăm sóc vợ cũng đủ thấy cuộc hôn nhân của cả hai viên mãn như thế nào. Tuy bề ngoài Xemesis thường trêu vợ, đăng ảnh dìm vợ thế nhưng thực chất vô cùng yêu chiều bà xã kém tuổi. Có lẽ trong chuyện tình với Xemesis, cô nàng Xoài Non là đối tượng bị công kích nhiều nhất, từ lúc công khai hẹn hò đến khi về chung một nhà, nàng hot girl luôn nhận về nhiều bình luận ác ý. Khi tổ chức hôn lễ hoành tráng, bên cạnh những lời khen ngợi nhan sắc cô dâu Xoài Non, một số ý kiến lại cho rằng cô nàng kết hôn vì tiền, không tin vào tình yêu chân thành của cả hai. Trước tình cảnh này, Xemesis không thể ngồi yên, anh chàng sẵn sàng lên tiếng bảo vệ vợ, thậm chí đáp trả lại những bình luận đi quá giới hạn. Trước khi chính thức về chung một nhà, tuy còn nhỏ tuổi nhưng Xoài Non đã tạo được dấu ấn nhất định trên các nền tảng lúc bấy giờ, chuyện tình chú cháu của cả hai cũng được nhiều người quan tâm chú ý. Khi ấy bạn trai Xemesis đã tỏ ra vô cùng yêu chiều người yêu, thường xuyên giới thiệu bạn gái hot girl với hội bạn streamer như Độ Mixi, Misthy, Linh Ngọc Đàm,... Có lẽ cũng nhờ đó mà Xoài Non có dịp được học hỏi kinh nghiệm và thân thiết hơn với đàn chị Misthy cũng như Linh Ngọc Đàm. Trước đó ai cũng biết chàng streamer giàu có này nổi tiếng đào hoa, lịch sử tình trường nhiều không kể hết. Tuy nhiên, qua hành động nhỏ lần này cũng đủ thấy anh chàng Xemesis thực sự nghiêm túc với bạn gái kém tuổi. Quả thực khi bạn yêu ai đó, chỉ mong kết nối họ với gia đình và bạn bè của mình, để họ trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của mình.

