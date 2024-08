“Chiến thần” Võ Hà Linh tiết lộ chuyện từng sinh em bé

Võ Hà Linh (đến từ Nghệ An, sinh năm 1992) là một trong những livestreamer khá nổi tiếng. Cô nàng thường được gọi với cái tên "chiến thần" nhờ những video review về các sản phẩm vô cùng thẳng thắn, dựa trên quan điểm cá nhân. Tuy nhiên, trong những câu chuyện đời tư hay tình cảm, Võ Hà Linh lại khá kín tiếng. (Ảnh: FBNV) Mới đây thông tin "chiến thần" này có con được rất nhiều người lan truyền trên mạng xã hội. Loạt từ khóa như "Võ Hà Linh có con", "Võ Hà Linh đẻ", "Võ Hà Linh bỏ con" được rất nhiều người tìm kiếm. (Ảnh: Facebook) Cùng với đó, những hình ảnh từ năm 2019, 2020 được nhiều người đào lại, minh chứng cho việc Võ Hà Linh đã mang thai vào thời điểm đó. (Ảnh: Facebook) Trong khoảng thời gian này, Võ Hà Linh xuất hiện với chiếc bụng lùm lùm. (Ảnh: Facebook) Ngoài ra, cô cũng từng đăng tải một số dòng story ẩn ý như: "Phải thật nhanh khỏe nhé… MYXNL (tạm dịch: Mẹ yêu X nhiều lắm)" và hỏi về gói tiêm vắc-xin cho em bé. (Ảnh: chụp màn hình Tiktok) Trước thông tin về việc có em bé, Võ Hà Linh đã chia sẻ chuyện có con và lý do không công khai em bé trên MXH trong phần bình luận dưới video mới của mình. (Ảnh: chụp màn hình Tiktok) Cô nàng giãi bày: "Có những chuyện không công khai là để bảo vệ quyền riêng tư của con trẻ chứ hoàn toàn không giấu diếm hay chối bỏ. Con lớn lên từ nhỏ bên cạnh mẹ, trong vòng tay yêu thương của gia đình nội ngoại. Là một người phụ nữ, vừa phải một mình lo kinh tế, vừa nuôi dạy con, thật quá khó để cân bằng và không thể tránh được thiếu sót, nhưng mẹ vẫn đang cố gắng mỗi ngày để cho con có cuộc sống đủ đầy nhất…" (Ảnh: FBNV) Hà Linh cũng mong rằng mọi người sẽ thông cảm cho quyết định của cô: "Mẹ không bao giờ công khai hình ảnh con, với mong muốn con được lớn lên vui vẻ, an nhiên như bao đứa trẻ khác. Mong mọi người hiểu và thông cảm cho quyết định này của mình!". (Ảnh: FBNV) Hiện tại, cô nàng nhiều lần khẳng định mình vẫn còn độc thân. Ngày 5/5 vừa qua, Võ Hà Linh vẫn khẳng định mình đang độc thân và đòi "nhả vía" cho ai cần. (Ảnh: FBNV) Trước đó vào năm 2021, cô từng công khai hẹn hò với bạn trai kém tuổi tên Mạnh, cùng quê Nghệ An. Ở thời điểm còn mặn nồng, Mạnh thường xuất hiện trong các clip mukbang của Hà Linh và được cô nàng gọi anh chàng là "anh phi công". Tuy nhiên cuối năm đó, bạn trai Hà Linh đã không còn xuất hiện trên video cũng cô khiến nhiều người cho rằng cả 2 đã đường ai nấy đi. (Ảnh: Cắt từ video) Nhiều người đã bày tỏ cảm xúc trước câu chuyện của Hà Linh: "Ủa gì vậy, cuộc sống người ta người ta không muốn công khai thì thôi", "Người phụ nữ 1 mình nuôi con quá kiên cường rồi, em vẫn đón chờ các phiên livestream của chị". (Ảnh: FBNV)

