Đối diện làn sóng "bom hàng", Võ Hà Linh phản ứng gì?

Những tưởng đã ở ẩn sau drama "vạ miệng" livestream bán hàng, thế nhưng mới đây " chiến thần review" Võ Hà Linh khiến cộng đồng mạng dậy sóng với màn come back, tiếp tục lên sóng livestream bán hàng cho một nhãn hàng. Trong livestream lần này, Võ Hà Linh đã nêu rõ ràng các sản phẩm sẽ bán theo combo hoặc có hàng tặng kèm cụ thể và không "giật tít" giá cả như video trước. Sau drama xảy ra trước đó, lần này khi bán hàng trên TikTok "chiến thần" Hà Linh đã giảm phong độ đáng kể. Số lượng người theo dõi ở phiên livestream mới đây thấp hơn nhiều so với các phiên trước đó, cụ thể chỉ còn 45.000 người xem, trong khi phiên 4/4, Hà Linh đạt 300.000 người xem. Đáng nói hơn nữa, kể từ sau sự cố ở tháng trước, Hà Linh vấp phải một bộ phận antifan cực lớn. Nhiều antifan của Hà Linh viết trong hội nhóm, cho rằng họ đã đặt đơn hàng từ livestream của cô và sau đó "bom hàng". Thậm chí, có nhiều đơn hàng lên đến cả triệu, hàng chục triệu đồng từ antifan, họ cho rằng đã không còn thiện cảm với nữ TikToker này từ sau drama trước đó. Những đơn hàng với giá trị hơn chục triệu đồng sẽ bị "bom" chỉ vì họ vẫn chưa tha thứ cho Hà Linh sau drama vừa qua. Có thể thấy, sau drama và những lần "vạ miệng" của Hà Linh, nữ reviewer gốc Nghệ An nay dần đánh mất đi cảm tình của nhiều người. Những antifan muốn "bom hàng" do Hà Linh bán nhằm "dằn mặt" cô, đồng thời muốn ngưng cho cô và các nhãn hàng hợp tác. Hiện tại việc Võ Hà Linh trở lại livestream bán hàng vẫn gây xôn xao trên MXH. Ảnh: Tổng hợp

Những tưởng đã ở ẩn sau drama "vạ miệng" livestream bán hàng, thế nhưng mới đây " chiến thần review" Võ Hà Linh khiến cộng đồng mạng dậy sóng với màn come back, tiếp tục lên sóng livestream bán hàng cho một nhãn hàng. Trong livestream lần này, Võ Hà Linh đã nêu rõ ràng các sản phẩm sẽ bán theo combo hoặc có hàng tặng kèm cụ thể và không "giật tít" giá cả như video trước. Sau drama xảy ra trước đó, lần này khi bán hàng trên TikTok "chiến thần" Hà Linh đã giảm phong độ đáng kể. Số lượng người theo dõi ở phiên livestream mới đây thấp hơn nhiều so với các phiên trước đó, cụ thể chỉ còn 45.000 người xem, trong khi phiên 4/4, Hà Linh đạt 300.000 người xem. Đáng nói hơn nữa, kể từ sau sự cố ở tháng trước, Hà Linh vấp phải một bộ phận antifan cực lớn. Nhiều antifan của Hà Linh viết trong hội nhóm, cho rằng họ đã đặt đơn hàng từ livestream của cô và sau đó "bom hàng". Thậm chí, có nhiều đơn hàng lên đến cả triệu, hàng chục triệu đồng từ antifan, họ cho rằng đã không còn thiện cảm với nữ TikToker này từ sau drama trước đó. Những đơn hàng với giá trị hơn chục triệu đồng sẽ bị "bom" chỉ vì họ vẫn chưa tha thứ cho Hà Linh sau drama vừa qua. Có thể thấy, sau drama và những lần "vạ miệng" của Hà Linh, nữ reviewer gốc Nghệ An nay dần đánh mất đi cảm tình của nhiều người. Những antifan muốn "bom hàng" do Hà Linh bán nhằm "dằn mặt" cô, đồng thời muốn ngưng cho cô và các nhãn hàng hợp tác. Hiện tại việc Võ Hà Linh trở lại livestream bán hàng vẫn gây xôn xao trên MXH. Ảnh: Tổng hợp