Chỉ đứng dầu gội đầu, thanh niên Thái Lan có màn cosplay đỉnh cao

Mới đây, chàng trai được cho là nghệ sỹ sáng tạo tại Thái Lan đã thực hiện bộ ảnh cosplay các nhân vật tuổi thơ độc nhất vô nhị, khi chỉ dùng dầu gội đầu tạo bọt. Các nhân vật được cosplay bao gồm Son Goku, Cadic, Conan, Sasuke đã đưa cư dân mạng trở lại tuổi thơ với những bộ truyện tranh. Đây đều là những nhân vật nổi tiếng trong thế giới truyện tranh nên rất gần gũi với số đông mọi người, nhìn vào là ai cũng nhận ra ngay. Đặc biệt, bộ ảnh cosplay này lại không hề tốn chi phí gì ngoài dầu gội đầu đã có sẵn. Anh chàng người Thái đã vô cùng sáng tạo dùng dầu gội tạo bọt và tạo ra nhiều kiểu tóc khác nhau để phù hợp với từng nhân vật. Fan manga chắc chắn sẽ cảm thấy hài hước khi tắm mà vẫn nghĩ ra trò để cosplay như anh chàng này. Bài đăng nhanh chóng nhận được hàng ngàn like và chia sẻ từ cộng đồng mạng, ai cũng phải ngả mũ thán phục trước màn cosplay độc đáo này. Anh chàng đến từ Thái Lan vẫn không khiến fan thất vọng với những ý tưởng của mình. Chàng trai này trước đây đã từng khiến nhiều người há mốc miệng khi đưa bạn gái mình biến thành gà rán với gương mặt không biểu cảm. Trong loạt ảnh dễ dàng nhận thấy, cô gái đang ngủ rất say, chàng trai bèn nhẹ nhàng dùng phấn rôm cùng một vài nguyên liệu khác đổ lên người bạn gái, chỉ để chừa lại mỗi cái mặt và đặc biệt hơn là tạo hình cực giống chiếc... đùi gà. Thành phẩm chính là những tấm ảnh cosplay của bạn gái trông như miếng gà rán làm dân mạng cười bò vì độ lầy lội của chàng trai. Mời quý độc giả đón xem thêm video Loạt ảnh cosplay One Piece thách thức mọi IQ vô cực của thánh Low cost cosplay - Nguồn: Bây Giờ Bạn Sẽ Biết

