Chi 28 tỷ “dao kéo” giống Phạm Băng Băng, cô gái giờ ra sao?

Hà Thừa Hi, sinh năm 1993 ở Thâm Quyến, Quảng Đông (Trung Quốc) từng khiến cộng đồng mạng “dậy sóng” khi mạnh tay chi số tiền lớn để phẫu thuật gương mặt cho giống nữ diễn viên Phạm Băng Băng. Khi chỉ mới 15 tuổi, cô nàng đến từ Thâm Quyến - Quảng Đông đã bắt đầu tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ với mong muốn sở hữu dung mạo giống hệt như thần tượng của mình. Trong suốt 8 năm Hà Thừa Hi đã phải trải qua quá trình "dao kéo" vô cùng đau đớn. Cuối cùng, cô nàng đã đạt được nguyện vọng khi tất cả cư dân mạng đều biết đến nhờ ngoại hình giống nữ hoàng Cbiz Phạm Băng Băng tới 99%. Cô nàng dành trọn 8 năm từ lúc 15 tuổi đến 23 tuổi và số tiền hơn 8 triệu NDT (hơn 28 tỷ VND) để phẫu thuật thay đổi hoàn toàn gương mặt mình. Nhiều năm trôi qua sau cuộc đại phẫu, cuộc sống của gái xinh 28 tuổi có nhiều thay đổi đáng kể. Đầu năm 2016, Hà Thừa Hi kết hôn với bạn trai Dư Tiểu Tuyền, đây cũng chính là bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ cho cô. Có với nhau một bé trai chưa được bao lâu, Hà Thừa Hi tố cáo chồng ngoại tình và anh thực ra là người đồng tính nhưng vẫn lừa cô để sinh con. Sau khi khi ly dị, hiện cô đang hạnh phúc với cuộc tình mới. Đặc biệt, nhan sắc Hà Thừa Hi ngày càng “lên hương” và quyến rũ hơn. Cô không còn đi theo con đường trở thành “bản sao” của Phạm Băng Băng mà đã xây dựng được cho bản thân phong cách và khí chất khác hẳn. Hà Thừa Hi được nhiều nhãn hàng, doanh nghiệp ưu ái mời làm MC, người đại diện. Một số đạo diễn còn mời cô đóng phim. Cô gái sinh năm 1993 cùng từng sải bước trên thảm đỏ trong các buổi ra mắt phim ảnh. Cô không ngừng khoe cuộc sống xa hoa, sang chảnh. Hà Thừa Hi còn livestream bán hàng online và thu về không ít từ công việc này. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Top 4 HOT GIRL nổi lên không nhờ NHAN SẮC mà nhớ một thức khác - Nguồn: YAN News

