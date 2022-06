Chết cười với "7749" màn hái trộm xoài được netizen truyền tay nhau

Mùa xoài chín, khắp nơi ở đâu cũng thấy dân tình khoe cảnh đi hái trộm xoài. Người hái trong vườn, người hái ở cây trước ngõ, có người hái ở những cây trên đường. Mới đây trên fanpage Nghệ An, một thành viên đã khoe chiến tích hái trộm xoài của mình và những anh em chiến hữu trong xóm. Chỉ bằng việc công kênh nhau lên, 3 chàng trai được cho là ở Nghệ An đã mang về nguyên một cốp xe đầy xoài. Theo chia sẻ của nhiều thành viên như mọi năm các cây xoài năm nay lại ra quả sai lúc lỉu. Bởi vậy khắp nơi mới rộ lên "trào lưu" rủ nhau đi hái xoài, quay clip và khoe lên mạng xã hội như thế này. Trên TikTok dân tình liên tục bắt gặp những đoạn clip ghi lại cảnh vặt trộm trái cây, thường gặp nhất là xoài non. Điển hình như 2 cô gái bỗng nổi rần rần vì đoạn video hậu trường hái trộm xoài ven đường. Chẳng cần công cụ gì quá cao siêu, chỉ cần độ cao vừa đủ "7749" màn trộm xoài đã được diễn ra trót lọt. Bờ tường là điểm tựa để thực hiện màn trộm xoài. Nếu cây xoài ở vị trí quá cao, nhiều người đã cần phải nhờ tới công cụ hỗ trợ là cây sào. Để quả xoài còn nguyên vẹn nhiều người còn chế thêm phần chụp bên trên cây sào. Đơn giản hơn lấy chăn ra để đỡ xoài.

