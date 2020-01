Chết cười hình ảnh hội boss nhà giàu về quê ăn Tết

Tết đến làm thế nào để mua được vé xe về quê là nỗi lo không của riêng ai. Đặc biệt là đối với phận làm sen, bình thường muốn đưa các boss lên xe khách đã có, đằng này lại đúng tầm cao điểm, chen chúc nhau lên xe chẳng biết tài xế lẫn phụ xe có đồng ý hay không. Thế nhưng đó chỉ là nỗi lo của hội nhà nghèo thôi chứ các boss nhà giàu, đại gia đã có xe ô tô riêng chở về quê đón Tết. Không nhưng rộng rãi, sạch sẽ mà các boss cũng được thảnh thơi ngắm cảnh phía bên ngoài như thế này đây. Đối với nhiều boss có sen quê ngay gần thành phố thì chỉ cần trang bị khẩu trang, chống bụi mịn và ô nhiễm, bảo vệ sức khoẻ rồi cùng sen "băng qua bao đại dương" vèo vèo là tới nhà. Boss cũng thắt dây an toàn như ai khi ngồi trên ô tô về quê ăn Tết. Được hẳn một chỗ ngồi riêng thế này, quá VIP còn gì. Hai boss lên đồ lồng lộn, tự lái xe sang về quê ăn tết khỏi cần con sen nào động tay động chân. Đúng là phong cách của hội chó nhà giàu. Hai đứa mỗi đứa một bên ngồi nằm tuỳ thích thế này thì có ngồi xe cả ngày để về ăn Tết cũng quá là điều đơn giản luôn. Đúng là sướng như boss. Thế nhưng ngồi ô tô về quê không phải là một trải nghiệm thú vị với các boss bị say xe. Chúng cũng nôn, ói và mệt mỏi. Mèo là thú cưng nhỏ nên dễ di chuyển hơn hẳn chó. Chỉ cần có một chiếc balo là xong, thoải mái đi thong dong cả ngày chẳng phải lo nghĩ gì. Không có balo ư? Cho ngồi luôn trên giỏ xe đưa về quê. Xem thêm clip: Mật theo chủ đi làm ::) say xe phê đần người ::) Dogs go to work - Mật Pet Family - Nguồn: Youtube

