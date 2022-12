Check in mùa lá vàng đẹp như Hàn Quốc ngay tại Việt Nam

Thời điểm này ở Bảo Lộc những cây phượng vàng bắt đầu nở rộ, nó thường xuất hiện ở Tu viện Bát Nhã (xã Đamb’ri, thành phố Bảo Lộc). Nhiều du khách từng đến đây kháo nhau rằng, khung cảnh của nơi đây đẹp như mùa lá vàng ở Hàn Quốc. Cuối năm là lúc những loài hoa bắt đầu đua nhau khoe sắc ở Lâm Đồng, nổi tiếng nhất là hoa anh đào hồng dịu và ngọt ngào, tuy nhiên những cây phượng vàng cũng là nét đặc trưng ở nơi đây. Bước tới Tu viện Bát Nhã, chúng ta sẽ lạc vào không gian đầy mê hoặc bởi lối kiến trúc đậm chất Á Đông hòa lẫn vào khung cảnh hữu tình, thiên nhiên trong lành bao quanh. Dù không mang vẻ đồ sộ như những ngôi chùa khác nhưng nơi đây gây ấn tượng bởi bức tranh phong cảnh bình yên qua rừng thông, đồi chè, tiếng dòng thác chảy róc rách… Tu viện Bát Nhã là địa điểm check in mùa lá vàng lý tưởng vào thời gian này dành cho du khách ghé thăm Bảo Lộc, Lâm Đồng. Con đường từ cổng Tu viện đi lên chánh điện được trải thảm vàng kỳ ảo đến mê hoặc. Check in phượng vàng đẹp nhất vào mùa xuân, thời điểm này nắng vàng hanh hao cùng những cơn gió se lạnh ùa về, nhiệt độ thấp hơn các tháng khác trong năm và cũng là mùa khô ở Tây Nguyên. Được biết ở Bảo Lộc hiện đang có khoảng 15 cây phượng vàng, được trồng ở nhiều nơi trong đó có Tu viện Bát Nhã. Phượng vàng còn có tên khác là Phật Y, là loài hoa quý hiếm có xuất xứ từ Brazil. Những chùm hoa sẽ nở rộ, nhuộm vàng cả một góc trời nếu đúng vào mùa của nó. Dạo bước ở Tu viện với những bậc thang trải dài, đây có lẽ là lúc lòng người cảm thấy thư thái nhất bởi hòa mình vào sắc vàng của loài hoa này. Ảnh: Check in Vietnam

