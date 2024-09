Check-in bằng camera giám sát ở Hà Nội bị chỉ trích dữ dội

Khu vực cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương - nơi các bạn trẻ check-in nằm dưới lòng đường, dễ gây mất an toàn giao thông nếu có phương tiện không kịp thời né tránh. Sau khi check-in bằng camera giám sát, những bạn này lên ứng dụng iHanoi để tải hình ảnh rồi cắt, ghép, thêm âm thanh và đăng lên các nền tảng mạng xã hội. Đáng nói, hành động nguy hiểm này lại được một số bạn trẻ chia sẻ lên các nền tảng mạng xã hội một cách vô tư, hồn nhiên mà không nghĩ tới những hậu quả có thể xảy ra nếu có nhiều bạn trẻ khác "đu trend". Trước hiện tượng trên, Quận Đoàn Hoàn Kiếm đã làm video tuyên truyền nâng cao nhận thức về việc chụp ảnh đúng nơi, đúng cách đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, ứng dụng iHanoi (Công dân thủ đô số) là kênh tương tác trực tuyến trên môi trường số giữa người dân, doanh nghiệp với các cấp chính quyền Thành phố. Thông qua kênh tương tác này người dân, doanh nghiệp có thể phản ánh toàn diện các vấn đề về đời số dân sinh bức xúc tới các cấp chính quyền để tiếp nhận, giải quyết kịp thời. Một số bạn trẻ lợi dụng ứng dụng này để tạo ra những trào lưu nhằm câu view, gây nguy hiểm khi tham gia giao thông đã bị cộng đồng mạng chỉ trích dữ dội. Trước phản ánh về hiện tượng trên, Công an quận Hoàn Kiếm đang phối hợp kiểm tra và sẽ xử lý nghiêm các hành vi dừng đỗ, gây cản trở giao thông. Trên MXH, một số ý kiến cho rằng, các bạn trẻ bây giờ "vui hơi quá", tạo nên những trào lưu khá vô bổ, điển hình như việc check-in bằng camera giám sát ở Hà Nội. "Đây là trào lưu vô bổ mà nhiều bạn trẻ cứ tưởng làm như vậy là ngầu, là thu hút sự chú ý. Tôi đề nghị chấn chỉnh và xử phạt những trường hợp này để tránh làm ảnh hưởng đến những người điều khiển, tham gia giao thông", bạn Việt Anh bình luận. Nickname Kien Le cũng viết: "Đường xe đang lưu thông mà dừng lại chụp hình check-in, nhỡ xe không phanh kịp thì khổ cả các bạn và cả người khác".

