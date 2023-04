Check in 4 hòn đảo đẹp như tranh vẽ dịp lễ 30/4 và 1/5

Một trong những hòn đảo đáng check in trong dịp nghỉ lễ là đảo Bình Hưng, nằm ở phía nam của tỉnh Khánh Hòa, cách thành phố Nha Trang khoảng 60km. Ảnh: Tú Trinh Di chuyển đến đảo Bình Hưng du khách sẽ đi xe khách từ TP HCM đến Cam Ranh, di chuyển đến điểm dừng bạn sẽ được các chủ tour Bình Hưng đón ra đảo. Nếu đi tự túc bạn có thể đi tàu từ cảng Đầm Môn hoặc cảng Bãi Trường khoảng 1 giờ đồng hồ. Ảnh: Tú Trinh Đến check in hòn đảo Bình Hưng phải đến các điểm tuyệt đẹp như: Vĩnh Đá Dách, Bãi Cây Me, Bãi Đá Trứng, Bãi Tiên. Ảnh: Tú TrinhDu lịch biển đảo phải nhắc đến đảo Phú Quốc, nơi đây nổi tiếng nhất nhì với du khách trong nước và cả khách du lịch quốc tế. Ảnh: @phuquocist Phú Quốc không chỉ là hòn đảo xinh đẹp với phong cảnh thiên nhiên yên bình, khí hậu thuận lợi cho hoạt động vui chơi, khám phá mà Phú Quốc còn là điểm đến lý tưởng vì có rất nhiều resort nghỉ dưỡng cao cấp. Ảnh: Zizaac Tài Đến Phú Quốc bạn có thể tham gia các hoạt động như câu mực đêm, lặn biển, chèo SUP, thuyền kayak... hoặc tham gia các tour tham quan đảo. Ảnh: Zizaac Tài Côn Đảo là một quần đảo ngoài khơi thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nơi đây cũng nằm trong danh sách các hòn đảo đẹp phù hợp cho dịp nghỉ lễ. Ảnh: Nguyễn Thị Diệp Anh Để đến với Côn Đảo có hai cách di chuyển là đi máy bay hoặc đi xe rồi đi tàu cao tốc ra đảo, di chuyển trên đảo có thể thuê xe máy hoặc đi xe điện. Ảnh: Nguyễn Thị Diệp Anh Mọi người đến đây thường viếng nghĩa trang Hàng Dương trước và sau đó cúng mộ Cô Sáu. Sau đó thưởng cảnh biển ở Đầm Trầu, mũi Tàu Bể, mũi Chim Chim, mũi Cá Mập, bãi biển trung tâm... Ảnh: Nguyễn Thị Diệp Anh Nếu các bạn mê đắm khung cảnh làng chài trong bộ phim Hàn Quốc thì Phú Quý sẽ là hòn đảo hoàn hảo nhất. Ảnh: @_im.rot_ Cả Phú Quý và tỉnh Bình Thuận đều chưa có sân bay nên nếu di chuyển từ Hà Nội vào, bạn sẽ phải bay đến TP.HCM hoặc sân bay Cam Ranh rồi đi xe khách đến trung tâm thành phố. Sau đó nhà xe sẽ có xe trung chuyển đưa bạn ra cảng và đi tàu đến đảo. Ảnh: @_im.rot_ Khi đến đảo, bạn sẽ tham quan gành hang, khe sung sướng, hồ vô cực, hồ bánh xe, cột cờ, vịnh Triều Dương, làng chài, núi Cao Cát... Ảnh: Quynh Anh

