Chàng trai có body "vạn người mơ" nhờ xăm cơ bụng 6 múi

Daily Times đưa tin, một người đàn ông đã tìm đến cơ sở xăm hình với mong muốn có được cơ bụng 6 múi săn chắc. Chủ của cơ sở xăm chia sẻ: "Anh ấy luôn ước có một cơ bụng sáu múi nhưng lại không thích ăn kiêng hay tập gym. Vì vậy, anh ấy chọn xăm cơ bắp lên bụng để vừa thỏa mãn mong muốn đó, vừa có thể thoải mái uống bia và thưởng thức đồ ăn ngon". Được biết, trước đó người đàn ông này cũng từng tìm đến các phương pháp tập thể hình như vừa không đem lại hiệu quả lại mệt mỏi. Chính vì vậy, anh đã quyết định đi xăm thân hình 6 múi để chuẩn bị đón một mùa hè sắp đến mà không phải tốn thêm bất kỳ ngày nào ở trong phòng gym. Yêu cầu này khá kỳ lạ, chủ tiệm xăm chưa từng gặp trước đó lần nào bởi vì anh luôn thấy việc xăm cơ bụng 6 múi lên không thật, tạo một đường viền tách biệt với màu da trông khá xấu. Tuy nhiên, lần này, với kỹ thuật mới, người chủ quyết định chấp nhận thực hiện yêu cầu của khách hàng cũng như thử thách chính bản thân mình. Để có thể tạo ra một cơ bụng đẹp nhất, không quá giả, chủ tiệm xăm đã phác họa kỹ lưỡng từng chi tiết bằng mực xanh. Sau đó, anh dùng kỹ thuật riêng để tô điểm từng cơ bụng rám nắng trông chẳng khác gì 6 múi thực thụ. Ngay khi vị khách kéo áo lên, ai cũng bất ngờ khi từ chiếc bụng to, nhiều mỡ, khá nhão, vị khách đã có ngay cơ bụng săn chắc, chẳng kém gì “hàng thật”. Hơn thế, quá trình này diễn ra cực kỳ nhanh chóng, chỉ mất 2 ngày, khoảng thời gian quá ngắn so với việc tập luyện. Tuy vậy, xăm cơ bụng 6 múi chỉ là giải pháp tạm thời cho phần nhìn. Việc quan trọng hơn cả đó chính là sức khỏe của mỗi người, do đó, tập thể dục, thể thao vẫn nên được ưu tiên hơn. Trước đây, rất nhiều cách để tạo ra cơ bụng 6 múi khiến netizen phì cười.

