Chân dung chàng hot boy điển trai xuất hiện cạnh Khánh Vy, Quang Linh

Ngày 13-7, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2024-2029 đã diễn ra tại thành phố Vinh Nghệ An với khẩu hiệu "Thanh niên Nghệ An Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển". Đại hội đã tiến hành tuyên dương, khen thưởng các tập thể và thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác, thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực. Sự xuất hiện của những cái tên tiêu biểu như Khánh Vy, Quang Linh đã khiến rất nhiều người chú ý. Đặc biệt, cậu thanh niên trong màu áo xanh quân đội chụp ảnh cùng Khánh Vy và Quang Linh đã thu hút sự quan tâm vì sự điển trai của mình. Chàng trai đó là Nguyễn Nam Giang (SN 1999, quê xã Hưng Chính, TP Vinh, Nghệ An). Chàng trai sở hữu khuôn mặt góc cạnh, ngoại hình đẹp, đặc biệt là giọng hát trầm, ấm, lôi cuốn khán thính giả. Sinh ra trong một gia đình nông dân nhưng tài năng ca hát của Nam Giang sớm được phát hiện và bồi dưỡng. Với Giang, được hát không chỉ là thực hiện ước mơ của em mà viết tiếp ước mơ giang dở của bố mẹ. Năm 2015, Nam Giang thi đậu vào hệ trung cấp thanh nhạc, Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội. rong giai đoạn nhạc trẻ đang hết sức sôi động, nhiều người bỗng “vụt một bước thành sao” thì Nam Giang lại chọn cho mình một lối đi riêng – những bài hát mang âm hưởng dân ca, đặc biệt là dân ca xứ Nghệ. Bằng giọng hát cao, dày, sáng và đầy nội lực, Giang “đốn tim” người nghe bằng sự mộc mạc, chân tình trong từng câu hát mang âm hưởng dân ca Ví Giặm quê nhà. Anh chàng còn được gắn với cái tên "hot boy ví dặm". Ngoài đời, Nam Giang có gu ăn mặc trẻ trung, năng động.

