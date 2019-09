CĐV Nam Định và những lần tự bôi xấu mình khiến ai cũng ngao ngán

Tình yêu bóng đá của người dân Nam Định dường như không phải bàn cãi bởi những minh chứng họ thể hiện trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, đi kèm những cái đẹp thì các CĐV Nam Định không ít lần có hành động khiến dân mạng giật mình. Trong trận đấu ngày 11/9 vừa qua, hội CĐV CLB Nam Định biến SVĐ Hàng Đẫy của đội chủ nhà Hà Nội FC thành "biển khói lửa" khi giật chốt hơn 20 quả pháo sáng. Không chỉ liên tục đốt, CĐV Nam Định bắn pháo sáng từ khán đài B sang A khiến 1 fan nữ bị thương nặng. Ảnh: Tuấn Mark Sau khi trúng pháo sáng CĐV Nam Định bắn, fan nữ kém may mắn bị rách phần đùi khá to và được chuyển ngay vào bệnh viện để cấp cứu. Ảnh: Tuấn Mark Không chỉ gây thương tích cho fan nữ ở khán đài A, CĐV bóng đá Nam Định còn tự bôi xấu mình bằng việc kháng cự không cần thiết với lực lượng an ninh trên SVĐ Hàng Đẫy. Nhóm đông CĐV Nam Định lao vào kháng cự lực lượng khiến 1 chiến sĩ CSCĐ phải nhập viện trong tình trạng khó thở. Hình ảnh CĐV Nam Định kháng cự không cần thiết trước sự nhắc nhở của lực lượng an ninh không chỉ diễn ra 1 lần. Mùa giải trước, cũng chính trên SVĐ Hàng Đẫy, các phần tử quá khích của hội CĐV "thành Nam" cũng tạo ra sự lộn xộn trên khán đài với lực lượng CSCĐ. Không chỉ xô xát với lực lượng an ninh, trận đấu giữa Nam Định và SLNA diễn ra vào ngày 7/7/2018, các CĐV ở sân Thiên Trường còn tạo ra hình ảnh xấu xí khi lao vào đánh phóng viên tác nghiệp. Cho rằng, trọng tài điều khiển trận đấu giữa Nam Định và SLNA thiên vị đội khách, 1 CĐV Nam Định đã lao xuống sân hành hung trọng tài. Nhưng rất may, lực lượng an ninh trên sân Thiên Trường đã nhanh chóng ngăn cản trước khi CĐV quá khích Nam Định lao vào tấn công trọng tài chính. Không chỉ có hình ảnh xấu trên sân, CĐV Nam Định còn gây náo loạn đường phố bằng những màn diễu hành quanh các đường phố. Họ bất chấp luật an toàn giao thông cũng như các chế tài của nhà nước về giao thông. Hình ảnh ngồi lên nóc ô tô di chuyển diễu hành của CĐV Nam Định trên đường phố Hà Nội.

