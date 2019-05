CĐM tranh cãi gay gắt sau khi nữ du khách Việt đăng đàn chê Bali "ảo"

Bali là điểm đến quá nổi tiếng không chỉ với du khách quốc tế mà cả người Việt Nam, bởi phong cảnh vịnh đảo non nước hùng vĩ, các resort sang chảnh. Thế nhưng mới đay, bài viết "vạch trần" vẻ đẹp ở hòn đảo của Indonesia của cô gái Việt có tên V đang khiến cư dân mạng "choáng váng". Theo chia sẻ của V.: "Đi Bali nên đi khám phá chứ không nên để nghỉ dưỡng, vì nghỉ dưỡng đi resort trong nước cho lành, biển Việt Nam đẹp hơn 1000 lần. Bay đi Bali cũng mất rất nhiều thời gian, cả bay cả transit là 12 tiếng. Bằng bay đi Châu Âu. Kinh khủng. Các địa điểm ở Bali là xa, xa vô cùng, thưa thớt và đường chưa rải nhựa hết! Ai say xe thì không nên đi đảo vì cua thôi rồi, xe nhẩy cà tưng cà tưng.". " Thứ hai là vấn đề "chụp ảnh sống ảo", Thật ra khi nhìn bằng mắt thường các cảnh ở ngoài không có gì đặc sắc, nhưng lên ảnh lại khá ok, bởi các tay chỉnh ảnh siêu đỉnh. Và cũng vì nhìn những tấm hình trên mạng nên mình mới chọn tour đi Bali. Vậy nếu bạn đi đảo Bali mà không có nhu cầu sống ảo thì sẽ khá thất vọng đấy! Cảnh ở Bali cứ nhỏ nhỏ, đền nhỏ nhỏ, biển cũng nhỏ nhỏ, ruộng bậc thang trông bé tí hin và cũng không có gì hoành tráng cả." V. chia sẻ thêm. Bên cạnh đó, cô nàng tên V. cũng khuyên nhiều người rằng, với giá đi du lịch Bali khoảng 13-15 triệu thì nên đi Hàn Quốc, Phượng Hoàng Cổ Trấn, Lệ Giang còn hiện tại Bali chưa phát triển. Đăng kèm với bài viết này là một số hình ảnh minh họa (ảnh gốc chưa qua chỉnh sửa) tại khu Uma Pakel (Tổ chim Bali Swing) nổi tiếng ở Bali. Với những du khách chưa đi Bali hoặc đang có dự định tới đây, bài đăng đàn này của V như một "gáo nước lạnh". Ở dưới phần bình luận, đa phần đều bày tỏ sự thất vọng lớn, một số bạn còn "tag" bạn bè vào và đề nghị để dành chi phí để đi chỗ khác. Nickname M.T bình luận: "Quao, nhìn ảnh mọi người đi rồi thì mê ly lắm, ai ngờ Bali lại tồi tàn thế này. Ở quê em còn đẹp hơn." hay Trâm Anh: “Review phải như này chứ, đâu như mấy ông bà mê sống ảo suốt ngày chỉnh ảnh căng đét lên! Bali cũng chỉ đến thế thôi…” Giữa đa số những bình luận "sốc nặng" hay thất vọng não nề dưới bài đăng của nữ du khách V, vẫn có một số bạn trẻ đã đi du lịch Bali vào phản pháo và cho rằng cô nàng đã review quá phiến diện, quy chụp về Bali. Bali hay ở đâu cũng có những "góc khuất", nhưng du lịch Bali còn có nhiều hơn những điều tuyệt vời và choáng ngợp hơn là những hình ảnh lụp xụp. Việc cô bạn V review "có tâm" hay "vô tình"? Những tranh cãi vẫn tiếp tục nổ ra từng giờ, hiện tại bạn V đã khóa phần bình luận, nhưng cư dân mạng tiếp tục chia sẻ và "ném đá bài viết bóc trần này với tốc độ chóng mặt.

