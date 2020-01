Câu chuyện muôn thủa: Họp lớp vắng hoe nhìn số người phát hoảng

Lớp gần 40 người thế nhưng đến tham dự buổi họp lớp chỉ có chưa đến 10 người khiến ai nhìn cũng vừa buồn cười vừa thương. Đây là dịp giúp bạn bè có thời gian xích lại gần nhau thế nhưng không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để tham dự. Tình trạng chung của tất cả chính là khi bàn bạc, lên kế hoạch họp lớp thì ai cũng hổ hởi, háo hức đóng góp ý kiến nhưng khi tham gia thì lại chỉ có lác đác vài người với hàng trăm lý do như "Tôi bận", "Tôi có việc đốt xuất",....khiến ai cũng thấy "nghe quen quen". Năm xưa quàng vai, bá cổ thân thiết bao nhiêu thì thời nay chẳng buồn đi họp lớp bấy nhiêu. Thậm chí tình trạng xem nhưng chẳng lên tiếng của một số người khiến ai nấy đều phát bực. Ngày khai giảng khóc lóp chia tay, bùi ngùi hẹn tái ngộ nhưng đến khi có dịp họp lớp lại mất tăm chẳng thấy bóng dáng đâu. Cả một lớp học năm xưa nay chỉ có vỏn vẹn 5 người có mặt trong buổi họp lớp. Không biết do các thành viên này quá nhiệt tình hay là do số còn lại kém tinh thần tập thể đây? Vẫn khung cảnh đó, những người năm xưa nhưng thời gian là thứ đã trôi qua, nhiều người không thể có mặt. Bên cạnh những lý do đáng trách được đưa ra thì có nhiều người đi làm xa không thể trở về tham dự. Lèo tèo vào người đến tham dự buổi họp lớp. Họp lớp mà có đầy đủ tất cả các thành viên tham gia và một câu chuyện nan giải, trường hợp cực kỳ hi hữu mà không lớp nào có thể làm được. Gặp gỡ như vậy thì gọi là nhóm bạn đi chơi với nhau chứ họp lớp gì nữa. Chạm đáy nỗi đau, một mình đến dự buổi họp lớp mang theo bức ảnh của tập thể cho bớt phần cô đơn. Xem thêm clip: Họp lớp thế này mới thật sự là họp lớp chứ - Nguồn: Youtube

Lớp gần 40 người thế nhưng đến tham dự buổi họp lớp chỉ có chưa đến 10 người khiến ai nhìn cũng vừa buồn cười vừa thương. Đây là dịp giúp bạn bè có thời gian xích lại gần nhau thế nhưng không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để tham dự. Tình trạng chung của tất cả chính là khi bàn bạc, lên kế hoạch họp lớp thì ai cũng hổ hởi, háo hức đóng góp ý kiến nhưng khi tham gia thì lại chỉ có lác đác vài người với hàng trăm lý do như "Tôi bận", "Tôi có việc đốt xuất",....khiến ai cũng thấy "nghe quen quen". Năm xưa quàng vai, bá cổ thân thiết bao nhiêu thì thời nay chẳng buồn đi họp lớp bấy nhiêu. Thậm chí tình trạng xem nhưng chẳng lên tiếng của một số người khiến ai nấy đều phát bực. Ngày khai giảng khóc lóp chia tay, bùi ngùi hẹn tái ngộ nhưng đến khi có dịp họp lớp lại mất tăm chẳng thấy bóng dáng đâu. Cả một lớp học năm xưa nay chỉ có vỏn vẹn 5 người có mặt trong buổi họp lớp. Không biết do các thành viên này quá nhiệt tình hay là do số còn lại kém tinh thần tập thể đây? Vẫn khung cảnh đó, những người năm xưa nhưng thời gian là thứ đã trôi qua, nhiều người không thể có mặt. Bên cạnh những lý do đáng trách được đưa ra thì có nhiều người đi làm xa không thể trở về tham dự. Lèo tèo vào người đến tham dự buổi họp lớp. Họp lớp mà có đầy đủ tất cả các thành viên tham gia và một câu chuyện nan giải, trường hợp cực kỳ hi hữu mà không lớp nào có thể làm được. Gặp gỡ như vậy thì gọi là nhóm bạn đi chơi với nhau chứ họp lớp gì nữa. Chạm đáy nỗi đau, một mình đến dự buổi họp lớp mang theo bức ảnh của tập thể cho bớt phần cô đơn. Xem thêm clip: Họp lớp thế này mới thật sự là họp lớp chứ - Nguồn: Youtube