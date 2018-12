Cậu bé 4 tuổi chất lừ với chục kiểu tóc khiến dân mạng phát sốt

Các mẹ luôn nghĩ ra muôn vàn trò để làm cùng con hay biến con thành phiên bản độc nhất, điển hình như cậu bé 4 tuổi với hàng chục kiểu tóc chất lừ khiến CĐM phát sốt. Nhân vật 4 tuổi với hàng chục kiểu tóc khiến CĐM chú ý đó là Phi Long, cậu con trai của chị Mai An (27 tuổi). Chị Mai Anh đã thiết kế những kiểu tóc có một không hai theo những thứ mà con thích. Chia sẻ về lý do bắt nguồn việc cắt tóc theo cách thật đặc biệt cho con trai, chị Mai An cho biết: "Tất cả những kiểu tóc này của con bắt nguồn từ khi con mới biết đi". "Nhiều khi mẹ sợ con bị lẫn trong đám đông nên mình đã nghĩ ra việc cắt tóc kiểu đặc biệt cho con để nhận ra con dễ dàng hơn, không bị lạc. Ngoài ra, mình cũng muốn định hình phong cách cá tính theo tính cách của con, nên những kiểu đầu này cũng góp phần vào điều đó", chị Mai Anh cho biết thêm. Sau khi chị Mai Anh khoe những kiểu tóc của cậu con trai mình lên MXH, rất nhiều người thích thú và muốn chụp ảnh cùng cậu bé có kiểu đầu đặc biệt này. Quả thật, những mong muốn đó của chị Mai An đã được thể hiện xuất sắc trên kiểu đầu của con trai. Chị cũng rất tôn trọng sở thích của con nên những kiểu đầu thường được thiết kế dựa trên mong muốn của con. Chị Mai Anh cho biết thêm: "Đầu tóc hoàn toàn là của con nên mẹ tôn trọng con 100%. Mình thường hỏi con xem con thích hình gì, rồi sau đó sẽ lên mạng tìm hình thật, nghiên cứu cách tạo kiểu sao cho bố cục hài hòa, cân đối và mang tính thẩm mỹ cao. " Vì vậy, dù cho là con thích máy bay, biểu tượng siêu nhân, quả đầu hình dứa, quả bóng mùa World Cup nên chị Mai Anh cũng đều tạo được kiểu tóc phù hợp, đúng ý. Cũng theo chị Mai An, thợ cắt tóc của bé Phi Long vốn có tay nghề cao, tỉ mỉ nên thường tạo ra những kiểu đầu đẹp. Một phần nữa là bé Phi Long cũng rất thích việc cắt tóc, cậu bé có thể ngồi yên trong 1 tiếng đồng hồ với những kiểu tóc khó.

Các mẹ luôn nghĩ ra muôn vàn trò để làm cùng con hay biến con thành phiên bản độc nhất, điển hình như cậu bé 4 tuổi với hàng chục kiểu tóc chất lừ khiến CĐM phát sốt. Nhân vật 4 tuổi với hàng chục kiểu tóc khiến CĐM chú ý đó là Phi Long, cậu con trai của chị Mai An (27 tuổi). Chị Mai Anh đã thiết kế những kiểu tóc có một không hai theo những thứ mà con thích. Chia sẻ về lý do bắt nguồn việc cắt tóc theo cách thật đặc biệt cho con trai , chị Mai An cho biết: "Tất cả những kiểu tóc này của con bắt nguồn từ khi con mới biết đi". "Nhiều khi mẹ sợ con bị lẫn trong đám đông nên mình đã nghĩ ra việc cắt tóc kiểu đặc biệt cho con để nhận ra con dễ dàng hơn, không bị lạc. Ngoài ra, mình cũng muốn định hình phong cách cá tính theo tính cách của con, nên những kiểu đầu này cũng góp phần vào điều đó", chị Mai Anh cho biết thêm. Sau khi chị Mai Anh khoe những kiểu tóc của cậu con trai mình lên MXH, rất nhiều người thích thú và muốn chụp ảnh cùng cậu bé có kiểu đầu đặc biệt này. Quả thật, những mong muốn đó của chị Mai An đã được thể hiện xuất sắc trên kiểu đầu của con trai. Chị cũng rất tôn trọng sở thích của con nên những kiểu đầu thường được thiết kế dựa trên mong muốn của con. Chị Mai Anh cho biết thêm: "Đầu tóc hoàn toàn là của con nên mẹ tôn trọng con 100%. Mình thường hỏi con xem con thích hình gì, rồi sau đó sẽ lên mạng tìm hình thật, nghiên cứu cách tạo kiểu sao cho bố cục hài hòa, cân đối và mang tính thẩm mỹ cao. " Vì vậy, dù cho là con thích máy bay, biểu tượng siêu nhân, quả đầu hình dứa, quả bóng mùa World Cup nên chị Mai Anh cũng đều tạo được kiểu tóc phù hợp, đúng ý. Cũng theo chị Mai An, thợ cắt tóc của bé Phi Long vốn có tay nghề cao, tỉ mỉ nên thường tạo ra những kiểu đầu đẹp. Một phần nữa là bé Phi Long cũng rất thích việc cắt tóc, cậu bé có thể ngồi yên trong 1 tiếng đồng hồ với những kiểu tóc khó.