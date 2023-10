Cặp hot girl Sài thành bị cam thường “bóc” nhan sắc thật ra sao?

Xoài Non và Sunna có lẽ được nhiều độc giả biết đến là những hot girl với cuộc sống giàu sang và nhan sắc xinh xắn. Cả hai gái xinh đều là những cô nàng GenZ sinh năm 2002 và nổi tiếng tại Sài thành. Mới đây, trong một sự kiện xuất hiện cùng nhau, dù qua “cam” thường nhưng có thể thấy cả Xoài Non và Sunna đều để lại vẻ đẹp tự nhiên không góc chết. Hai hot girl Sài thành được nhận xét đẹp bất chấp dù qua cam thường. Sunna còn được nhận định là có body “bốc lửa” dù mới hạ sinh em bé cách đây cũng không lâu. Cả hai đều đang có cuộc sống khá viên mãn, khi Xoài Non lấy chồng là streamer có tiếng, có công việc kinh doanh và sáng tạo nội dung thì bạn thân Sunna đã có bé đầu lòng và sống kín tiếng về đời tư. Vợ Xemesis trước nay vẫn luôn nổi tiếng với hình thể mảnh khảnh, còn Sunna lại cuốn hút với thân hình mũm mĩm và nước da trắng. Vốn chơi thân với nhau từ lâu, thêm diện mạo hút mắt nên mỗi lần xuất hiện Xoài Non và Sunna lại vô cùng hút mắt. Dù theo đuổi hình tượng nữ tính, nàng thơ nhưng khi lên đồ tôn dáng, Xoài Non cũng nóng bỏng chẳng kém ai. Trong khi hot girl Sunna đã trải qua 1 lần sinh nở nên có phần mũm mĩm hơn. Bản thân cô cũng chuộng các thiết kế kiệm vải hơn người bạn thân của mình. Đây không phải lần đầu tiên 2 người đẹp "gây sốt" với màn đọ sắc. Dù 2 người theo 2 hình ảnh và phong cách thời trang khác nhau nhưng lâu lâu vẫn có những điểm tương đồng khiến cặp hot girl thêm phần khăng khít. Ảnh: Tổng hợp

